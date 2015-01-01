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सीएम आज शहर में:भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ सेक्टर-13/17 में पार्टी कार्यालय की रखेंगे नींव

पानीपत2 घंटे पहले
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सेक्टर-13,17 में भाजपा के कार्यालय के शुभारंभ से पहले निरीक्षण करते भाजपा के पदाधिकारी।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल आज शहर में आ रहे हैं। सुबह 10 बजे सीएम सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लघु सचिवालय में शिक्षकों के लिए योगा प्रशिक्षण वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ सेक्टर-13/17 में भाजपा जिला कार्यालय की आधारशिला रखेंगे।

इसको लेकर शनिवार को करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज, पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा, मेयर अवनीत कौर, भाजपा जिला अध्यक्ष डाॅ. अर्चना गुप्ता, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार, गुरुग्राम से कार्यालय निर्माण कमेटी के अध्यक्ष जीएल शर्मा, विशाल सेठ, यमुना नगर से वीरेंद्र गर्ग आदि ने सेक्टर-13/17 का दौरा किया।

कमेटी के अध्यक्ष जीएस शर्मा ने कहा कि हेलीपैड के पास ढाई मंजिला पार्टी कार्यालय बनेगा। यह 9100 वर्ग फीट कवर्ड एरिया में होगा। इसमें जनप्रतिनिधियों के बैठने, मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, आईटी रूम सहित अन्य कमरे होंगे। उन्होंने कहा कि हाईटेक कार्यालय बनने जा रहा है। एक साल में बनकर तैयार होगा।

700 जिलों में कार्यालय बना रही है भाजपा

जीएल शर्मा ने कहा कि भाजपा देश के 700 जिला में कार्यालय बनाने जा रही है। इसमें हरियाणा के सभी 22 जिलों में कार्यालय होंगे। 7 जिलों में काम शुरू हो चुका है। इसके बाद करनाल, कुरुक्षेत्र आदि जिलों में भी आधारशिला रखी जाएगी।

प्रदेशाध्यक्ष आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम में लेंगे भाग

प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रविवार को पूरे दिन पानीपत में ही रहेंगे। सुबह पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखने के बाद सेक्टर-12 एसडीवीएम स्कूल में कार्यक्रम में भाग लेंगे। पहले मोर्चा, जिला एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे। जिसमें विधायक और पार्षद होंगे। इसके बाद शाम को भाजपा युवा जिला अध्यक्ष मेघराज गुप्ता के कार्यालय भी जाएंगे।

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