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लापरवाही:बिना मास्क ही बाजाराें में पहुंच रहे खरीदार, नहीं कर रहे साेशल डिस्टेंसिंग का पालन

पानीपतएक घंटा पहले
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पानीपत। बाजार में बिना मास्क के पहुंच रहे लोग।

बाजाराें में बिना मास्क के उमड़ रही खरीदारों की भीड़ को देखकर लगता है कि ये दीपावली पर्व के लिए कोरोना के लिए शॉपिंग करने घर से निकले हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे हैं। एक-दूसरे से सटकर खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने भी अब बिना मास्क के चालान काटना कम कर दिया है। प्रशासन ने पिछले 7 महीनों में बिना मास्क के 23343 चालान काटे थे।

जबकि पानीपत में काेराेना की केस तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। दो दिन के अंदर ही 93 केस पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की काफी जरूरत है। इंसार बाजार, सालारगंज गेट, गुड़मंडी, पालिका बाजार, एसडी कॉलेज के बराबर, अमर भवन चौक, कलंदर चौक, रेलवे रोड आदि बाजारों में रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, कंबल, होम डेकोर, किराना की होलसेल और रिटेल की दुकानें और शोरूम बने हुए हैं। दीपावली पर्व पास आने के साथ-साथ कोई कपड़े लेने तो कोई घर की सजावट का सामान लेने तो कोई आभूषण लेने के लिए लोगों को घर से निकलना शुरू हो गया है।

दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के मरीज

दिल्ली में काेरोना वायरस की फिर से लहर चल पड़ी है। बुधवार को भी दिल्ली में 6400 केस सामने आए थे। पानीपत से दिल्ली की दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर ही है। पानीपत में पिछले दो दिनों से कोरोना पॉजिटिव केसों का ग्राफ बढ़ने लगा है। बुधवार को 44 तो गुरुवार को 49 केस सामने आए हैं।

70 प्रतिशत लोग ही लगा रहे हैं मास्क

दीपावली पर्व जैसे-जैसे पास आता जा रहा है वैसे-वैसे बाजारों के अंदर खरीदारों का पहुंचना शुरू हो गया है। इनमें से 30 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जाे मास्क पहनकर बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाकी के 70 प्रतिशत लोग बिना मास्क लगाए ही आ रहे हैं। वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि कोरोना वायरस अब खत्म हो गया है।

बाजारों में गश्त कर रही फोर्स

बाजारों में लगातार फोर्स गश्त कर रही है। उन्हें बाजारों की व्यवस्था संभालने के साथ-साथ लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी लोग नहीं माने तो चालान काटे जाएंगे। -सतीश वत्स, डीएसपी हैड क्वार्टर।

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