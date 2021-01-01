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विवाद:पूर्व मेयर भूपेंद्र सहित 5 के खिलाफ चालान दाखिल, विधायक विज का कराया समझौता भी काम न आया

पानीपतएक घंटा पहलेलेखक: सचिन सिंह
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पानीपत. विधायक के सामने समझौता होने के बाद साइन करते हुए। फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
पानीपत. विधायक के सामने समझौता होने के बाद साइन करते हुए। फाइल फोटो।
  • सनौली रोड पर उद्यमियों के शोरूम तोड़ने पहुंची डीटीपी टीम के साथ विवाद का मामला

सनौली रोड पर अतिक्रमण हटाने गए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एटीपी नवीन कुमार से मारपीट के मामले में पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह समेत 5 लोग कानूनी अड़चन में फंस गए हैं। 11 माह से लंबित केस में चांदनी पुलिस ने बिना गिरफ्तारी किए कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। अब उनको कोर्ट से समन भेजे जाएंगे। सभी को अग्रिम जमानत लेनी होगी या कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा।

पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई इसलिए चौंकाने वाली है, क्योंकि विवाद के बाद विधानसभा सत्र छोड़कर पानीपत पहुंचे शहरी विधायक प्रमोद विज ने दोनों पक्षों मेें समझौता करा दिया था। पूर्व मेयर के माफी मांगने के बाद एटीपी मान गए थे। एफिडेविट पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे।

यह था मामला : 20 फरवरी 2020 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम सनौली रोड स्थित मार्बल मार्केट में अतिक्रमण हटाने गई थी। जहां एटीपी नवीन से हाथापाई हो गई। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह एटीपी को खींचते हुए नजर आए। एटीपी ने चांदनी बाग थाना में शिकायत दी थी।

पुलिस ने गुपचुप तरीके से पेश की चार्जशीट

राजनीतिक मामला होने से पुलिस ने गुपचुप कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। एटीपी ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 148, 149, 186, 332 और 353 (5 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा सरकारी कर्मचारी से मारपीट) में पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह, सुनील, कमलजीत सिंह, चरणजीत सिंह, जुझार सिंह को आरोपी बनाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। यह संभवत: पानीपत में पहला मामला है जब पुलिस ने बिना गिरफ्तार किए किसी के खिलाफ सीधा कोर्ट में चालान पेश किया हो। यानी पुलिस ने गेंद कोर्ट में पाले में फेंक दी। चांदनी बाग थाना के एसएचओ हरविंदर सिंह का कहना है कि इस केस में मुझे कुछ नहीं पता।

समन आएगा तब वकील से बात करेंगे

अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जब कोर्ट से समन आएगा तो वकील से बात करेंगे कि क्या करना है।

भूपेंद्र सिंह, पूर्व मेयर।

खुले मन से दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। फिर, अचानक से क्या हो गया कि पुलिस ने चालान पेश कर दिया। पता करूंगा कि आखिर क्या हुआ। दूसरे पक्ष से बात भी करूंगा।

प्रमोद विज, विधायक।

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