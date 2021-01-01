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गुलजार हुए स्कूल:पानीपत में 11 माह बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में  दिखा उत्साह, 50% रही उपस्थिति

पानीपत41 मिनट पहले
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पानीपत की GT रोड स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल में बच्चों को पढ़ातीं शिक्षिका। - Dainik Bhaskar
पानीपत की GT रोड स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल में बच्चों को पढ़ातीं शिक्षिका।
  • सोमवार से स्कूलों में शुरू हुआ छह से आठ तक की कक्षाओं का संचालन
  • जिले के 422 सरकारी स्कूलों की 6 से 8 तक की कक्षाओं में हैं 26 हजार बच्चे

पानीपत में करीब 11 महीने बाद स्कूल पहुंचे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में उत्साह दिखा। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए सोमवार सुबह 10 से 1:30 बजे तक कक्षाओं का संचालन किया गया। कई स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचे, जिन्हें शिक्षकों ने वापस घर भेज दिया।

कोरोना के कारण बीते 11 महीने से कक्षा 8 तक की कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा था। करीब दो माह पहले सरकार ने 9 से 12 तक की कक्षाएं लगानी शुरू की। अब सोमवार से सरकार ने 6 से 8 तक की कक्षाएं लगाने का आदेश जारी किया। जिसके बाद सोमवार को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचे। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं की तुलना में कक्षा 6 से 8 तक में स्टूडेंट्स की संख्या बेहतर रही।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बृज मोहन गोयल ने बताया कि जिले के 422 सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 8 तक में करीब 26 हजार बच्चे पढ़ते हैं। सोमवार को 6 से 8 तक की कक्षाओं के संचालन के बाद उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पहले दिन 6 से 8 तक की कक्षाओं में करीब 50% उपस्थिति रही। जो काफी बेहतर है। कई स्कूलों में बच्चे काफी कम मिले। धीरे-धीरे बच्चे स्कूल कल्चर में लौटेंगे। छोटी कक्षाओं के संचालन पर भी विचार किया जा रहा है।

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