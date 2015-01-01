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रसीली’ शराब का जहरीला दंश:नंगला पार ठेके पर जहरीली शराब की सप्लाई देने वाला ठेकेदार गिरफ्तार

पानीपत43 मिनट पहले
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फाइल फोटो।
  • चेन सिस्टम में काम करता है गिरोह, जहरीली शराब कहां बनी, कौन है सरगना, 4 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं
  • जोन का ठेकेदार बंटू उर्फ बिंटू और नंगला पार का ठेकेदार संदीप 5-5 दिन के पुलिस रिमांड पर

आठ लोगों की जान ले चुकी जहरीली शराब के मामले में शनिवार को एसआईटी ने जोन के ठेकेदार राजाखेड़ी के बंटू उर्फ बिंटू पुत्र मोजीराम को गिरफ्तार किया है। धनसोली की सोनिया और बराना निवासी नंगला पार के ठेकेदार संदीप के बाद यह तीसरी गिरफ्तारी है। आरोपी बंटू को भैंसवाल, राजाखेड़ी, बराना, नंगला पार समेत कई गांव के ठेके अलॉट हुए हैं। बंटू ने ही अपना नंगला पार का ठेका संदीप को बेच दिया था।

आरोपी बंटू ही आरोपी संदीप को शराब की सप्लाई करता था। एक पेटी पर 50 से 100 रुपए कमीशन लेता था। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि बंटू ने जहरीली शराब संदीप को दी और उसने सोनिया को सप्लाई की थी। बंटू कहां से जहरीली शराब लेकर आया है, पूछताछ जारी है। संदीप और बंटू को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया। दोनों को 5-5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। यह गिरोह चेन सिस्टम में काम करता है। जहरीली शराब कहां बनी और कौन उसका सरगना है। 4 दिन बाद भी पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ़ पाई।

चाय की दुकान चलाने वाले युवक की बिगड़ी तबीयत

कुराड़ गांव के बलवान सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका भांजा सुनील बचपन से ही उसके पास रहता है। वह कुराड़ रोड पर विनय एक फैक्ट्री के पास चाय की दुकान चलाता है। भांजा शराब पीने का आदी है। 4 नवंबर को अज्ञात जगह से एक बोतल देसी शराब रसीला संतरा खरीदी थी। उसमें से कुछ शराब पीने से भांजे की तबीयत बिगड़ी। उसे उल्टी, सीने-पेट पर दर्द होने लगा। तब परिजनों ने उसको सनौली रोड पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चंडीगढ़ रेेफर किया। पुलिस ने अज्ञात पर हत्या की कोशिश, जहरीला पदार्थ खिलाने, जालसाजी और एक्साइज एक्ट में केस दर्ज किया है।

अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई जारी, 33 बोतल बरामद

अवैध शराब का धंधा करने वालों की धरपकड़ जारी है। इसराना थाना एरिया में परढ़ाना निवासी विरेंद्र पुत्र जिले सिंह को गिरफ्तार कर 33 बोतल शराब बरामद की। थाना किला के एरिया से सचिन पुत्र बाबूराम निवासी वधावा राम कॉलोनी को गिरफ्तार कर उससे 16 पव्वे देसी शराब बरामद की। थाना चांदनी बाग के एरिया से रविन्द्र पुत्र अर्जुन निवासी गंगापुरी रोड को गिरफ्तार कर 8 बोतल व 152 पव्वे शराब देसी शराब बरामद की गई।

दो को फिर अस्पताल में भर्ती कराया, दिखना हुआ कम

जहरीली शराब के सेवन के बाद झांबा गांव निवासी रमेश मिस्त्री व नंगला पार गांव निवासी इन्द्र को दिखना कम हो गया था। दोनों को निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। दोनों किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। शनिवार को परिजनों ने रमेश को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया है। वहीं इंद्र को मधुबन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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