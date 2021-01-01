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  • Councilors Took Stock Of The Site, Then Said Officers Doing Fraud In The Name Of Separating Garbage

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आरोप:पार्षदों ने साइट का जायजा लिया, फिर बोले- कूड़ा अलग करने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे अफसर

पानीपतएक घंटा पहले
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  • निंबरी में कूड़ा अलग करने के लिए निगम के दिए 27 करोड़ के टेंडर पर मेयर सहित पार्षदों ने उठाए सवाल

निंबरी में जहां सालों ने शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, एनजीटी के आदेश पर वह कूड़े अलग-अलग किए जाएंगे। साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम से कूड़ों को अलग किया जाएगा। निगम ने इसके लिए 27 करोड़ का टेंडर देकर वर्क ऑर्डर भी दे दिया। बड़ी बात यह है कि इसका पहले 47 करोड़ का टेंडर हुआ था। जिसे हाउस में पार्षदों ने रद्द कर दिया था। अब 27 करोड़ के टेंडर की बात सामने आई है तो सभी नाराज हैं।

मेयर अवनीत कौर के साथ 7 पार्षद संजीव दहिया, अशोक कटारिया, लोकेश नांगरू, शिव कुमार शर्मा, अतर सिंह रावल, अश्विनी ढींगड़ा और वार्ड-22 की पार्षद के पति योगेश डावर निंबरी साइट देखने पहुंचे। मेयर सहित सभी पार्षदों ने साइट देखकर इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाए। पार्षद संजीव दहिया ने कहा कि निश्चित रूप से इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए अफसरों ने चुपके से टेंडर दे दिया अब काम में भी बहुत पीछे है।

मामले की सीएम से शिकायत करेंगे

मेयर अवनीत कौर ने कहा कि एक बार सभी पार्षद बैठेंगे फिर तय करेंगे कि क्या करना है, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। वहीं, अशोक कटारिया और संजीव दहिया ने कहा कि सीएम के पास भी मामले को लेकर जाएंगे। आखिर अफसर इस तरह से पब्लिक का पैसा कैसे बहा सकते हैं।

पार्षदों ने इन पाॅइंट पर उठाए सवाल

  • 47 करोड़ का टेंडर निगम हाउस ने रद्द कर दिया तो फिर किस आधार पर चुपके से अफसरों ने 27 करोड़ का टेंडर और वर्क ऑर्डर भी दे दिया।
  • निंबरी में जेबीएम भी दो साल से कूड़ा डाल रही है। फिर, कंपनी किस आधार पर जेबीएम के कूड़े को छोड़कर निगम के कूड़े को अलग करेगी।
  • कंपनी को अप्रैल तक कूड़ा अलग करना था, लेकिन अभी तक तो मशीन भी फिट नहीं हुई। यहां तक कि बिजली कनेक्शन भी नहीं हुआ है।
  • कंपनी दावा कर रही है कि रोजाना 300 टन कूड़ा अलग किया जाएगा, लेकिन मशीन तो 20 टन क्षमता वाली भी नहीं है।
  • एक-एक लाख के छोटे-छोटे काम में चीफ इंजीनियर इतना अड़ंगा लगाते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट की ओर ध्यान क्यों नहीं।

सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चलेगा साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम

एनजीटी के आदेश पर पूरे प्रदेश में साइंटिफिक तरीके से कूड़े को अलग किया जा रहा है। पानीपत में भी इसलिए टेंडर दिया गया। कोई चुपके से काम नहीं हुआ है। सबके लिए ओपन ई-टेंडर साइट के माध्यम से ही टेंडर जारी किया गया। दो दिन में बिजली कनेक्शन होने के बाद काम भी शुरू हो जाएगा। एमई और सीसीटीवी की निगरानी में सब कुछ होगा। -महीपाल सिंह, चीफ इंजीनियर, नगर निगम

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