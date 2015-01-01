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वोकल फॉर लोकल मेला:मेले में खेला डांडिया, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया जागरूक

पानीपत3 घंटे पहले
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मेले में डांस की प्रस्तुति देती बच्ची।

सेक्टर-12 स्थित एसडीवीएम सीनियर विंग में चल रहे तीन दिवसीय वोकल फॉर लोकल मेले के दूसरे दिन विशेष रूप से प्लास्टिक पॉलीथिन मुक्ति का संदेश दिया गया। साथ ही एसडीपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने नाटक प्रस्तुत करके सड़क हादसों का शिकार होने वाले परिवारों की बर्बादी वाली स्थिति से अवगत कराया।

कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से विमुक्त घुमंतू जनजाति कल्याण संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय जनता पार्टी, सेवा भारती व पानीपत रिफाइनरी के द्वारा किया जा रहा है। शाम के हुए कार्यक्रम में शहरी विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया ने डांडिया खेला।

सिलाई सिखा कारीगरों को दे रहे रोजगार

अंशदान फाउंडेशन की ओर से जूट व कपड़ों के बैग के स्टॉल लगाए गए। फाउंडेशन के मुख्य एवं समाज सेवी विभु पालीवाल ने बताया कि विशेष रूप से सिलाई सिखाकर कारीगरों को रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। एसडी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा पर नाटक प्रस्तुत किया। नाटक प्रस्तुत करके सुरक्षित रहने का संदेश दिया गया। इसी दौरान हरियाणवी गीत पर शानदार डांस करने वाले प्रतिभागी पूर्व नागर को विधायक ने सम्मानित किया।

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