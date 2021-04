Hindi News

Dead Body Of Youth Missing For Four Days In Rohtak Canal, Friends Taken From Home Suspected, Injury Marks On Body

पानीपत के युवक के रोहतक में मर्डर की आशंका: चार दिन से लापता युवक का रोहतक नहर में मिला शव, घर से ले गए दोस्तों पर शक, बॉडी पर चोट के निशान

विकास का फाइल फोटो।

समालखा की शास्त्री से दो दोस्तों के साथ गया था युवक, आधार कार्ड से हुई पहचान

समालखा की शास्त्री कॉलोनी से 10 अप्रैल को लापता हुए 20 वर्षीय युवक का शव रोहतक की JLN नहर में मिला है। शव पर चोट के निशान हैं। युवक अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। युवक के पिता ने रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में केस दर्ज कराया है।

पानीपत के समाखा की शास्त्री कॉलोनी निवासी महाबीर ने बताया कि वह आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके 5 बेटी और 2 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा 20 वर्षीय विकास गांव मच्छरौली स्थित फैक्ट्री में काम करता था। विशाल 10 अप्रैल को कॉलोनी के दो दोस्तों के साथ घूमने गया था। घर पर बताया कि वह फैक्ट्री के ठेकेदार से नौकरी की बात करने जा रहा है।

महाबीर ने बताया कि बेटा कई-कई शिफ्ट एक साथ करता था तो उसके न आने पर किसी को शक नहीं हुआ। मंगलवार रात को विकास के मोबाइल नंबर से उनकी बेटी मधु के नंबर पर मिस कॉल आई। बुधवार सुबह फोन किया तो फोन किसी अन्य युवक ने उठाया। युवक ने इस नंबर को खुद का बताया।

बुधवार शाम को उन्हें रोहतक के अर्बन स्टेट थाने से फोन आया। पुलिस ने बताया कि JLN नहर में एक युवक की डेड बॉडी मिली है। जिसकी जेब से मिले आधार कार्ड के माध्यम से उन्होंने फोन किया। मौके पर पहुंचकर देखा तो डेड बॉडी विकास की थी। पिता महाबीर ने रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में जीरो FIR दर्ज कराई है।

विकास 2 दो हजार रुपये में पड़ोसी को दे गया था फोन

महाबीर ने बताया कि उनका बेटा विकास दोस्तों के साथ जाने से पहले एक पड़ोसी को अपना फोन दे गया था। उसने फोन के बदले दो हजार रुपये लिये थे। उसके फोन से सिम कार्ड निकालकर ही मंगलवार रात को उनकी बेटी को कॉल की गई थी।

दोस्तों पर है शक

महाबीर ने बताया कि कॉलोनी के ही दो युवक उनके बेटे को अपने साथ ले गए थे। करीब 6 दिन पहले रात की ड्यूटी के दौरान नींद आने पर ठेकेदार ने विकास को नौकरी से निकाल दिया था। वह ठेकदार के पास जाने की बात कहकर ही घर से गया था। विकास के पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महाबीर ने विकास के दोस्तों पर ही मर्डर का शक जाहिर किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

