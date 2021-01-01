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मांग:ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की सड़काें के निर्माण का समय बढ़ाने की मांग,प्रधान विनाेद ग्राेवर समेत अन्य ने चंडीगढ़ में सीई से की मुलाकात

पानीपत2 घंटे पहले
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  • 16 करोड़ में बनने वाली 22 सड़काें में 7 ही बनी, लेकिन पेमेंट नहीं मिलने से ये भी अधूरी
  • मार्च 2020 तक पूरा करना था, ठेकेदार बाेला- 4 करोड़ के बिल पास होते ही शुरू करा दूंगा काम

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने 22 सड़काें का निर्माण कार्य पूरा करने का समय जुलाई 2021 तक बढ़वाने की मांग उठाई है। इसकाे लेकर एसोसिएशन के प्रधान विनाेद ग्राेवर, पूर्व महासचिव राजीव अग्रवाल व संरक्षक विनाेद धमीजा समेत अन्य ने चंडीगढ़ पहुंच एचएसआईआईडीसी के चीफ इंजीनियर (सीई) पीके गर्ग से मुलाकात की है। साथ ही ठेकेदार की रुकी हुई पेमेंट भी जारी कराने की मांग उठाई है।

प्रधान ग्राेवर का कहना है कि अब एसोसिएशन बन गई है। इसलिए मांगें मजबूती से उठाकर रुके हुए काम पूरे करवाए जाएंगे। वहीं विधायक प्रमाेद विज का भी कहना है कि वह भी खुद चंडीगढ़ जाकर एचएसआईआईडीसी व डीआईसी मुख्यालय के अधिकारियाें से बातचीत करके जल्दी काम शुरू करवाएंगे।

1.50 किमी इंटरलॉकिंग व 2.50 किमी कंकरीट वाली सड़कें ही बनी

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में 8 किलाेमीटर लंबी 22 सड़कें बनाने के लिए दिसंबर 2019 में वर्क ऑर्डर जारी हुए थे। यह काम 31 मार्च 2020 तक पूरा करना था। इसके लिए 16.50 कराेड़ रुपए का बजट जारी हुआ, लेकिन अब तक काम लटका पड़ा है। 14 महीनाें में 1.50 किलाेमीटर इंटरलॉकिंग व 2.50 किलाेमीटर लंबी कंकरीट वाली 7 सड़कें ही बनी हैं।

पेमेंट नहीं होने के कारण रुका है काम : ठेकेदार
ठेकेदार गुलशन नरवाल का कहना है कि अब तक जितनी भी सड़काें का निर्माण पूरा हुआ है, उनकी पेमेंट मिलते ही काम शुरू करवा दूंगा। पहले काेविड-19 के कारण और अब पेमेंट के बिना काम रुका है। मैं बिना काम के ही मशीनाें का किराया और मजदूराें की मजदूरी दे रहा हूं। विभाग व सरकार से यही मांग करता हूं कि जितने भी बिल दिए हैं, उतनी पेमेंट दे दी जाए।

दाेनाें विभागाें काे बिठाकर करूंगा बात : विधायक

मैं खुद चंडीगढ़ जाकर एचएसआईआईडीसी व डीआईसी के उच्चाधिकारियों काे आमने-सामने बिठाकर बात करूंगा। ये अलग-अलग मिलते हैं ताे एक दूसरे पर बात डालते हैं। दाेनाें विभागाें के कारण सड़काें का निर्माण रुका हुआ है।
- प्रमाेद विज, शहरी विधायक, पानीपत।

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