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तकरार:महंगी पड़ी बढ़िया क्वालिटी की केबल लगाने की मांग, टीम ने घराें के कनेक्शन काट गाड़ियाें पर फेंकी

पानीपतएक घंटा पहले
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केबल लगाने पहुंचे कर्मचारी लोगों के विरोध के बाद खड़े हुए।
  • केबल लगाने काे लेकर बिजली अधिकारी व जगन्नाथ विहार काॅलाेनीवासी आमने-सामने
  • लाेगाें ने ठेकेदार के मजदूराें, बिजली निगम की टीम काे गली से बाहर निकाल गेट पर लगाया ताला

देवी मंदिर के पास स्थित जगन्नाथ विहार काॅलाेनी के लाेगाें काे बिजली की अच्छी क्वालिटी की केबल लगाने की मांग भारी पड़ गई। लाेगाें की मांग का सुनते केबल लगा रहे बिजली निगम व ठेकेदार के कर्मचारी तैश में आ गए और घराें के कनेक्शनाें की तार काटकर गली में और नीचे खड़ी गाड़ियाें पर फेंक दी। बिजली अधिकारियाें की यह हरकत देख स्थानीय लाेगाें की भीड़ बढ़ गई।

काॅलाेनीवासी एवं समाज सेवी नीरजा बाहरी ने इस संबंध में डीसी धर्मेंद्र सिंह काे फाेन किया। डीसी ने उन्हें बिजली निगम के पानीपत सर्कल एसई जेएस नारा से बात कर इस हरकत से अवगत कराने के लिए बाेला। एसई के फाेन नहीं उठाने पर बाहरी ने सिटी सब डिविजन एसडीओ जतिन जांगड़ा से बातचीत की। एसडीओ ने जेई व अन्य कर्मचारियाें काे माैके पर भेजकर मामला शांत कराया।

आराेप : ज्यादा नीचे लटका रहे थे केबल

काॅलाेनीवासी नीरजा बाहरी व विजय शर्मा ने बताया कि कर्मचारी केबल काे सही प्रकार से डालने की बजाय खुली करके नीचे ज्यादा लटका रहे थे। माैके पर पहुुंचे लाइनमैन ने भी अभद्र व्यवहार किया। आराेप है कि लाइनमैन ने ठेकदार के कारिंदाें काे बाेला कि सभी घराें के कनेक्शन काटकर तारें नीचे फेंक दाे। चाहे वे गाड़ियाें के ऊपर गिरे या किसी के भी ऊपर गिरे।

लाेगाें काे समझा शुरू कराया है काम

लाेगाें काे संतुष्ट कर काम शुरू करवा दिया है। लाेगाें की मांग थी कि काॅलाेनी में अच्छी क्वालिटी की केबल लगाई जाए। पूरे शहर में 120/70 एमएम की केबल लगाई जा रही है। केबल छाेटे-छाेटे हिस्साें में लगाने के लिए पाेल भी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। - जतिन जांगड़ा, एसडीओ, सिटी सब डिविजन।

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