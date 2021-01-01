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वारदात:दवाइयों के सेल्समैन को बदमाशों ने डंडों से पीटा, 8700 रुपए लूटे

पानीपत7 घंटे पहले
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वार्ड-11 स्थित सैनी काॅलाेनी के रहने वाले अमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह श्रीबाला जी डिस्टीब्यूटर्स में दवाइयों की सेल्समैन है। शुक्रवार काे अमृतसर में डीलर के पास चेक लेने गया था। शनिवार काे लुधियाना में कलेक्शन करना था। कलेक्शन पूरा नहीं हाे सका। वह शनिवार शाम काे लुधियाना से पानीपत के लिए स्वराज एक्सप्रेस में सवार हाे गया।

ट्रेन रात 8 बजे पानीपत स्टेशन के प्लेटफाॅर्म नंबर-2 पर पहुंच गई। पीड़ित ने बताया कि उसका काेच इंजन के ठीक पीछे था। इसलिए वह ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन पार कर मालगाेदाम की तरफ आ गया। वह जैसे ही माल गाेदाम के पास पहुंचा। तभी वहां 4 बदमाश आ गए।

एक बदमाश ने पिस्ताैल कनपटी पर लगा दी। हाथ से बैग छीन लिया। जेब से पर्स निकाल लिया। विराेध करने पर बदमाशाें ने डंडाें से पीटना शुरू कर दिया। बदमाशाें ने उसके सामने ही बैग की तलाशी ले ली। बैग में कलेक्शन के 7300 रुपए थे। जिन्हें बदमाशाें ने निकाल लिए। उसके बाद बदमाश भाग गए। पर्स में 1400 रुपए, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था।

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