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दर्दनाक हादसा:बड़ा भाई दुकान से खरीद रहा था सामान, बाइक पर बैठे छोटे को डंपर ने रौंदा, मौत

पानीपत27 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

बड़ा भाई दुकान में सामान खरीद रहा था और बाइक पर बैठे छोटे भाई को डंपर ने रौंद डाला। उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। वारदात शुक्रवार को सिवाह पसीना रोड पर हुई। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर भाग गया। बड़े भाई ने उसके खिलाफ सेक्टर 29 थाना में केस दर्ज कराया है। जींद के भिवानी रोड पर शर्मा नगर निवासी बिजेंद्र पुत्र कंवल सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका 30 वर्षीय भाई नरेंद्र मलिक करीब एक साल से पार्क अस्पताल में लेडीज डॉक्टर के पास ड्राइवर था।

शुक्रवार को वह अपने भाई के पास आया था। दोनों भाई बाइक से सिवाह पसीना रोड पर सामान लेने गए थे। बिजेंद्र दुकान में सामान लेने गया था और नरेंद्र बाइक पर बैठा था। तभी सिवाह की तरफ से तेज गति में आए एक डंपर ने भाई को टक्कर मारी। इससे बाइक और भाई सड़क पर गिर गया। बिजेंद्र उसे पार्क अस्पताल में ले गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। दो भाइयों में नरेंद्र छोटा था और अविवाहित था। उसकी एक बहन की पहले ही मौत हो चुकी है।

सड़क हादसे में दो बहनों के इकलौते भाई की मौत

बलाना से सींक जाते समय परढ़ाना के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो बहनों के इकलौते भाई की मौत हो गई। वजीर पुत्र जयभगवान वासी सींक ने बताया कि उसके पास दो लड़कियां व एक लड़का संदीप था। संदीप बलाना में वेल्डिंग का काम करता है। शुक्रवार देर शाम संदीप दुकान बंद कर घर आ रहा था। परढ़ाना के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर लेकर आ रहे फुरकान पुत्र साजिद वासी उत्तर प्रदेश ने संदीप की बाइक को टक्कर मार दी। इन हादसे में संदीप की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के पिता वजीर सिंह की शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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