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मरीज से दुष्कर्म:पानीपत के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती विक्षिप्त युवती से गैंगरेप, दो कर्मचारियों पर आरोप

पानीपतएक घंटा पहले
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मॉडल टाउन थाना पुलिस ने दो कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। - Dainik Bhaskar
मॉडल टाउन थाना पुलिस ने दो कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है।
  • मॉडल टाउन थाने की घटना, पुलिस ने अस्पताल के दो कर्मचारियों के खिलाफ केस किया दर्ज

मॉडल टाउन स्थित एक निजी अस्पताल में एक विक्षिप्त युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के ही दो कर्मचारियों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। युवती की अवाज सुन पहुंचे परिजन ने कर्मचारियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। लेकिन, बाद में दोनों आरोपी भाग निकले। पीड़ित के पिता की शिकायत पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने दो कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबकि, मतलौडा के एक गांव निवासी पिता ने अपनी बेटी को असंध रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को पेट संबंधी बीमारी है। 25 जनवरी की रात को अस्पताल के दो कर्मचारियों ने वार्ड में भर्ती युवती के साथ गैंगरेप किया। युवती के शोर मचाने पर परिजनों की आंख खुली। परिजनों ने युवती के वार्ड से भाग रहे दोनों कर्मचारियों को पकड़ लिया। रेप की बात सामने आने पर परिजनों और अन्य लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। हांलाकि आरोपी मौका पाकर भाग निकले।

युवती के पिता ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में शिकायत की। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। पुलिस CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश कर रही है। अस्पताल प्रशासन इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उधर, मॉडल टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनकी पहचान की जा रही है। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी।

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