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पानीपत की सर्दी:धूप भी नहीं तोड़ पाई सर्दी का गुरूर, सर्द हवाओं ने किया बेहाल

पानीपत33 मिनट पहले
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शुक्रवार को सूर्यदेव तो निकले, लेकिन शीतलहर में बेअसर रही धूप।
  • शुक्रवार को सूर्यदेव तो निकले, लेकिन शीतलहर में बेअसर रही धूप

पानीपत में तीन दिन बाद सुबह के समय सूर्यदेव के दर्शन हुए। धूप भी अच्छी रही, लेकिन 18 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही शीतलहरों ने धूप को बेअसर कर दिया। इस सीजन में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंचेगा और दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी।

पानीपत में सुबह 10:30 बजे तक अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन हुए। काफी तेज धूप भी खिली, लेकिन सर्द हवाओं के कारण धूप भी सर्दी से राहत नहीं दिला सकी। पानीपत में सुबह के समय 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली शीतलहरों ने लोगों को बेहाल किए रखा।

इस सीजन में न्यनतम तापमान अभी तक 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। अलगे चार दिनों तक कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बफीर्ली हवाओं से सर्दी का अहसास अधिक होगा।

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