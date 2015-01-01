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धोखाधड़ी मामला:फ्लिपकार्ट ऑफिस के कर्मचारी ही फर्जी ऑर्डर मंगवाकर करते थे ठगी

पानीपत16 मिनट पहले
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  • साजिश में डिलीवरी ब्वॉय भी शामिल था, एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार

फ्लिपकार्ट से मोबाइल और अन्य महंगे आइटम ऑर्डर करने के बाद पार्सल में साबुन, पत्थर और फेस वॉश निकलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यह कोई और नहीं, बल्कि फ्लिपकार्ट ऑफिस के ही कर्मचारी और डिलीवरी ब्वॉय मिलकर कर रहे थे। वे फर्जी ऑर्डर करके मोबाइल और अन्य सामान मंगाते थे। मोबाइल निकालकर वे साबुन या अन्य सामान रखकर पार्सल वापस कंपनी को भेज देते थे।

लगातार ऐसे मामले आने के बाद कंपनी के एचआई शुभम ने सिटी थाने में केस दर्ज कराया है। बताया था 10 ऑर्डर के साथ इस तरह ठगी हुई है। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि मामले की जांच कर रही सीआईए-2 ने सोनीपत के सेक्टर 14 निवासी जतिन पुत्र पवन को गिरफ्तार किया।

जतिन और उसका भाई गौरव बरसत रोड पर स्थित कंपनी ऑफिस में कर्मचारी थे। उन्होंने डिलेवरी ब्वॉय के साथ ठगी करने का प्लान बनाया। वे फर्जी पते पर मोबाइल व अन्य सामान ऑर्डर कर मंगाते थे। फिर सामान निकालकर उनमें साबुन व अन्य सामान रखकर पार्सल वापस भेज देते थे।

मोबाइल फोन छीनने के आरोपी को किया गिरफ्तार

शुगरमिल वाली गली में साथी के साथ मिलकर मोबाइल छीनने वाले आरोपी को सीआईए-2 ने बरसत रोड चुंगी के पास से गिरफ्तार किया है। उससे एक मोबाइल बरामद हो गया। आरोपी की पहचान अर्जुन उर्फ बल्लू भकरा पुत्र रामकुमार के रूप में हुई। वह सेक्टर 13-17 में बैंक के पीछे झुग्गी में रहता है। उसने 20 नवंबर 2019 को शुगरमिल वाली गली में शिव मंदिर के पास बाइक पर सवार होकर अपने साथी के साथ मिलकर एक मोबाइल छीना था। पीड़ित ने मॉडल टाउन थाने में केस दर्ज कराया था।

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