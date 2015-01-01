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कटघरे में खाकी:पूर्व पार्षद के सहयोगी का मिला शव, चौकी इंचार्ज-एसआई सस्पेंड, एसपी से पूछताछ

पानीपतएक घंटा पहले
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हरीश शर्मा (फाइल फोटो)
  • प्रताड़ित करने वाली पानीपत पुलिस पर कार्रवाई
  • जांच में सामने आया कि चौकी इंचार्ज ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हरीश शर्मा और बेटी पर की

पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर दिल्ली पैरलल नहर में कूदे भाजपा नेता व पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का दूसरे दिन शुक्रवार को भी सुराग नहीं लगा। उन्हें बचाने के लिए छलांग लगाने वाले राजेश शर्मा का शव 10 किलोमीटर दूर नारायणा गांव के पास मिला। हरीश की तलाश जारी है। वहीं, एसआईटी की प्राथमिक जांच में सामने आया कि तहसील कैंप के चौकी इंचार्ज बलजीत सिंह मलिक ने हरीश शर्मा और उनकी बेटी अंजलि पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है।

इस पर एसपी मनीषा चौधरी ने चौकी इंचार्ज और चौकी के एसआई महाबीर को सस्पेंड कर दिया। वहीं एसपी मनीषा से भी सिटी डीएसपी कार्यालय में आधा घंटा तक पूछताछ हुई। हालांकि पूर्व पार्षद की बेटी अंजलि कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना कि चौकी इंचार्ज और एसआई की बर्खास्तगी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने एसपी को भी बर्खास्त किए जाने की फिर से मांग की है। इस बीच, सिविल अस्पताल के डॉ. संजीव गुप्ता और डाॅ. राघवेंद्र के मेडिकल बोर्ड ने राजेश के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस पहली नजर में दोषी, एसआईटी के सदस्य रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने जो बताया

1. पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है कि पटाखा केस में तहसील कैंप चौकी इंचार्ज बलजीत सिंह ने बायस्ड होकर हरीश शर्मा, उनकी बेटी अंजलि शर्मा सहित 10 के खिलाफ कार्रवाई की। इतनी धाराएं नहीं बनती थीं।

2. नहर में क्यों कूदे, इसका जवाब नहीं पटाखा विवाद के बाद दर्ज केस से मोबाइल स्नेचिंग की कोशिश की धारा हट गई थी। जो धाराएं बची थीं, वो जमानती थीं। इसी केस में गिरफ्तार किए गए दिनेश गुलाटी को कुछ देर में ही जमानत मिली थी। फिर भी हरीश ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस पर पड़ताल जारी है।

3. एसपी ने ही धारा हटवाई केस में मोबाइल छीनने के प्रयास की गलत धारा लगी थी। एसपी के आदेश पर डीएसपी सिटी ने क्राइम डायरी देकर केस से यह धारा हटा दी थी। अभी एसआईटी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंची है। जांच जारी है।

बेटी बोली- चौकी इंचार्ज व एसआई महाबीर पर एक्शन दिखावा, एसपी को करें कार्रवाई

पूर्व पार्षद हरीश की बेटी अंजलि ने पुलिस की कार्रवाई को दिखावा बताते हुए कहा कि दो माह में फिर से ये बहाल हो जाएंगे और किसी और को आत्महत्या के लिए मजबूर होने तक प्रताड़ित करेंगे। दोनों की बर्खास्तगी होनी चाहिए। एसपी पर भी सरकार जितनी सख्त कार्रवाई कर सकती है, करे। हमारे पिता को न्याय नहीं मिला तो वार्ड की जनता बैठक में निर्णय लेगी।

एसआईटी ने दोहराया सीन, पटाखा केस की फाइल देखी

एसआईटी प्रमुख रोहतक रेंज एडीजीपी संदीप खिरवार, आईपीएस राहुल शर्मा और उदय सिंह मीणा ने नहर किनारे दो घंटे तक घटना का सीन दोहराया। फिर सिटी डीएसपी कार्यालय में एसपी मनीषा चौधरी, सिटी डीएसपी, सिटी थाना एसएचओ, चौकी इंचार्ज और एसआई से डेढ़ घंटे तक पूछताछ की और पटाखा केस की फाइल काे भी देखा।

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