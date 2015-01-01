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एसडी एजुकेशन सोसायटी चुनाव:पूर्व प्रधान विजय अग्रवाल के बेटे कपिल मैदान में उतरे, 8 नवंबर को होगा चुनाव

पानीपतएक घंटा पहले
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  • 16 पदों के लिए एसडीवीएम जूनियर विंग में वोटिंग, शाम को आएगा परिणाम
  • उम्मीदवारों के पास 4 नवंबर तक नाम वापस लेने का था समय

एसडी एजुकेशन सोसायटी चुनाव में इस बार पूर्व प्रधान विजय अग्रवाल के बेटे कपिल मैदान मैदान में आ गए हैं। कपिल ने एमएएसडी स्कूल के चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया है। इसके साथ वह गोयल गुट का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। 8 नवंबर को 16 पदों के लिए एसडीवीएम जूनियर विंग में वोटिंग की जाएगी। उसी दिन शाम को चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं, मित्तल गुट भी अपने प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने में लगा हुए है।

इस बार प्रवीण गोयल और दिनेश गोयल गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। चुनाव अधिकारी ने बुधवार को दोनों प्रधान पद प्रत्याशी अनूप और पंकज को शंख व उगता सूरज चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया था। इस चुनाव के लिए रविवार को एसडी काॅलेज में नामांकन किए गए थे। उम्मीदवारों के पास 4 नवंबर तक नाम वापस लेने का समय था।

बुधवार को दो पद के लिए आवेदन करने वाले प्रमोद कुमार बंसल ने नाम वापस ले लिया था। चुनाव अधिकारी अश्वनी गाेयल और सुरेंद्र मित्तल ने बताया कि रविवार काे चली नामांकन प्रक्रिया में सोसायटी व इसकी शिक्षण संस्थाओं में कुल 29 पदाधिकारियों के लिए आवेदन मांगे गए थे।

इनमें से 13 पदों के लिए 1-1 प्रत्याशी ने ही आवेदन किया है। साेमवार काे नामांकन लिस्ट की स्क्रूटनी की गई थी। जिनमें से प्रत्याशी राकेश सिंगला, प्रहलाद राय और पवन कुमार बंसल के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। पूर्व प्रधान विजय अग्रवाल ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। इस बार उनके बेटे कपिल अग्रवाल चुनाव मैदान में आ गए हैं। कपिल चुनाव लड़ने के साथ ही गोयल गुट का प्रतिनिधत्व भी कर रहे हैं।

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