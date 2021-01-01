पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पढ़ाई शुरू:आज से स्कूलों में लगेंगी छठी से 8वीं तक की कक्षाएं, पैरेंट्स तय करेंगे बच्चे जाएंगे या नहीं

पानीपत2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पानीपत. सनाैली के एक स्कूल में स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग करतीं टीचर। इसी तरह से सभी स्कूलाें में आज से हाेगी। - Dainik Bhaskar
पानीपत. सनाैली के एक स्कूल में स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग करतीं टीचर। इसी तरह से सभी स्कूलाें में आज से हाेगी।
  • सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक लगेंगी कक्षाएं

आज से जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। लेकिन पैरेंट्स तय करेंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं। डॉक्टरी जांच की सामान्य पर्ची और पैरेंट्स की अनुमति पत्र के बाद स्टूडेंट्स को स्कूल में एंट्री मिलेगी। जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाएंगे, उनके लिए पहले की ही तरह ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक क्लास चलेगी। पानीपत के 118 स्कूलों में छठी से आठवीं के 20 हजार स्टूडेंट्स हैं।

जिले के 118 स्कूलों में छठी से 8वीं के 20 हजार स्टूडेंट्स, डॉक्टरी जांच की पर्ची व पैरेंट्स की अनुमति पत्र के बाद होगी स्कूल में एंट्री

डॉक्टर लिखकर देंगे कि विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं

स्कूल में प्रवेश के लिए किसी भी डॉक्टर की सामान्य पर्ची जरूरी है। जांच के बाद डॉक्टर अपनी पर्ची पर लिखकर देंगे कि विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और स्वास्थ्य सामान्य है। शिक्षा निदेशालय की तय इस गाइडलाइन संबंधी डॉक्टरी पर्ची के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा।

3 दिन से ज्यादा पुरानी पर्ची न हो

शर्त यह भी है कि डॉक्टरी जांच की पर्ची 72 घंटे यानी तीन दिनों से ज्यादा पुरानी न हो। मतलब कि सोमवार यानी 1 नवंबर को बच्चे स्कूल जाएंगे। जिसके लिए उन्हें 29 जनवरी तक की पर्ची देनी होगी। शिक्षा निदेशालय ने सलाह दी है कि यह जांच इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें।

21 दिसंबर से लग रही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं

21 दिसंबर 2020 से ही शिक्षा निदेशालय ने 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए निजी और सरकारी स्कूल खोल दिए थे। यहां भी वहीं नियम लागू है तो छठी से आठवीं के लिए लागू की जा रही है। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं। जिले में 9वीं से 12वीं के 22,000 स्टूडेंट्स हैं। जिसमें से सिर्फ 5500 स्टूडेंट्स ही स्कूल जा रहे हैं।

हर स्कूल में दाे अतिरिक्त क्लास रखी जाएंगी

अगर किसी बच्चे काे काेविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं ताे उस क्लास रूम काे तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दाैरान बच्चाें काे अलग क्लास में पढ़ाया जाएगा। उस बच्चे काे 10 दिन के लिए घर पर क्वारेंटाइन कर दिया जाएगा। इसलिए हर स्कूल में दाे-दाे क्लास अतिरिक्त रखने के आदेश निदेशालय ने दिए हैं।

एक क्लास में बैठेंगे अधिकतम 20 स्टूडेंट्स

काेविड-19 गाइड लाइन का पालन करना हाेगा। इसके साथ ही एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चाें काे नहीं बिठाया जाएगा। बच्चे ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। विजेंद्र मान, प्रदेशाध्यक्ष, संयुक्त विद्यालय संघ।

बड़ी बात : ट्रायल सफल रहा तो 15 फरवरी से 5वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बृजमोहन ने कहा कि 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं बताैर ट्रायल शुरू की जा रही हैं। अगर यह ट्रायल सफल हाे गया ताे 15 फरवरी से कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं भी शुरू की जा सकती हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser