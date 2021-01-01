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7 बसों को जीएम ने कर दिया है बंद:छात्राओं ने रोडवेज बसों को चलाने की मांग की, ऐसा न होने पर देंगी धरना

पानीपतएक घंटा पहले
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मतलौडा. रोडवेज बसों को फिर से चलवाने की मांग को लेकर राजकीय महिला कॉलेज की छात्राएं प्राचार्य संदीप कंधौल को ज्ञापन देती हुईं। - Dainik Bhaskar
मतलौडा. रोडवेज बसों को फिर से चलवाने की मांग को लेकर राजकीय महिला कॉलेज की छात्राएं प्राचार्य संदीप कंधौल को ज्ञापन देती हुईं।

मतलौडा स्थित राजकीय महिला कॉलेज की छात्राओं ने बुधवार को प्राचार्य संदीप कंधौल को ज्ञापन दिया। रोडवेज बसों को फिर से चलवाने की मांग की। छात्राओं ने चेतावनी दी कि बसें नहीं चलाई गई तो वह कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ जाएंगी। इनसो के छात्र नेता बलराज देशवाल और राजेंद्र जैलदार ने बताया कि 7 रोडवेज बसों को जीएम ने बंद कर दिया है।

छात्राएं निजी वाहनों से कॉलेज पहुंच रही हैं। इस कारण उन्हें कॉलेज पहुंचने में देरी भी हो जाती है। कई बार इस बारे में रोडवेज जीएम को मांग पत्र दे चुके हैं लेकिन वह सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बताया कि कॉलेज में करीब 11 सौ छात्राएं हैं। छात्रा रीना, सोनिया, मोनिका, रीटा, सुमन, अंजली आदि छात्राओं ने पिंक बसों को चलाने की मांग की। प्राचार्य संदीप कंधौल ने छात्राओं को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द बसों को चलवाने का प्रयास किया जाएगा।

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