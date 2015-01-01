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एसडी एजुकेशन सोसायटी चुनाव:हाईकोर्ट ने एसडी एजुकेशन सोसायटी के प्रधान पद के चुनाव पर लगाई रोक

पानीपत2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • रजिस्ट्रार की चिट्‌ठी पर लगी रोक के कारण रुका प्रधान का चुनाव
  • शाम 5 बजे वोटिंग की गिनती की जाएगी शुरू

एसडी एजुकेशन सोसायटी के प्रधान पद के चुनाव पर हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2021 तक रोक लगा दी है। पूर्व प्रधान विजय अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। इसलिए, आज प्रधान पद को छोड़कर शेष 15 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। सोसायटी और इससे जुड़े 6 शिक्षण संस्थानों के कुल 33 पदों में से 15 पर ही वोट डाले जाएंगे। क्योंकि, 13 पर निर्विरोध नाम तय हो चुके हैं।

एसडी कॉलेज के 4 पद पर विश्वविद्यालय की रोक के कारण चुनाव नहीं हो रहा है। सोसायटी के प्रधान पद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस तरह से 33 में से शेष 15 पदों पर ही वोटिंग होगी। जीटी रोड स्थित एसडी पीजी काॅलेज में रविवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 4 बूथाें पर वाेटिंग की जाएगी। शाम 5 बजे से वाेटिंग की गिनती शुरू कर दी जाएगी।

रजिस्ट्रार ने 3 चिट्‌ठी लिखकर मांगे थे जवाब

विजय अग्रवाल की शिकायत पर रजिस्ट्रार ने सोसायटी को 3 चिट्‌ठी लिखकर जवाब मांगे थे। इसके खिलाफ सोसायटी के पदाधिकारी हाईकोर्ट चले गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्रार की चिट्‌ठी पर रोक लगा दी। रजिस्ट्रार ने जवाब न देने की स्थिति में प्रधान पद के चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसी को आधार बनाकर अब हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रधान को लेकर रजिस्ट्रार के आदेश पर फैसला पेंडिंग है तो ऐसी स्थिति में प्रधान पद का चुनाव कैसे हो सकता है। इसलिए, प्रधान पद के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

एसडी कॉलेज के 4 पदों पर नहीं होगा अभी चुनाव

एसडी पीजी कॉलेज के 4 पदों पर अभी चुनाव नहीं होगा। इस पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रोक लगा रखी है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रबंधन से परामर्श के बाद ही कॉलेज पदों पर चुनाव कराया जाएगा।

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