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लापरवाही:एचएसवीपी एक माह से बंद नहीं करवा रहा लीकेज, एंजल माॅल के पास सड़क पर बह रहा पीने का पानी

पानीपत2 घंटे पहले
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पानीपत. सेक्टर-12 में एंजल माॅल के पास लीक हो रही पाइप लाइन। - Dainik Bhaskar
पानीपत. सेक्टर-12 में एंजल माॅल के पास लीक हो रही पाइप लाइन।
  • सड़काें पर बहने के बाद लीकेज के माध्यम से पाइप के रास्ते घराें में भी अाता है बदबूदार पानी

वार्ड-10 में एंजल माॅल के पास एक माह से भी ज्यादा समय से पाइप लीकेज हाेेने के कारण घराें में सप्लाई हाेने वाला ताजा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे एंजल माॅल के पास सड़क टूट गई है। सड़क पर बने गड्ढे इतने गहरे हाे चुके हैं कि प्रतिदिन हादसे हाेने लगे हैं। गाड़ियाें काे गड्ढाें में गिरने से बचाने के लिए चालक जैसे ही गाड़ी थाेड़ा घुमाते हैं ताे इससे दिनभर जाम लगा रहता है।

लाेगाें की इतनी परेशानी बढ़ने के बाद भी समस्या काे लेकर न ताे वार्ड पार्षद रविंद्र भाटिया गंभीर है और न ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारी। स्थानीय लाेगाें का कहना है कि जल्दी ही समाधान नहीं हुआ ताे साेमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

घराें में भी आ रहा बदबूदार पानी : पाइप लीकेज हाेने के कारण जाे पानी सड़काें पर बहता है, वह वापस घराें में भी आता है। सेक्टर-11 निवासी राजपाल, विवेक व संजीव जिंदल का कहना है कि सप्लाई में पहली बदबूदार पानी चलता है, इसके बाद साफ पानी आने लगता है। यह समस्या करीब एक माह से चली आ रही है। इसकी शिकायत एरिया के पार्षद काे कई बार कर चुके हैं, इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

ठीक कराएंगे लीकेज : पार्षद

^मेरे पास पाइप लीकेज हाेने की शिकायत आई हैं। इसे ठीक करने के लिए एचएसवीपी अधिकारियाें काे कई बार बाेल चुका हूं। एरिया में कई नए ट्यूबवेल भी लगवाए हैं। इससे पाइपाें में पानी की प्रैशर भी बढ़ गया है। इससे भी कई जगहाें पर पानी की लीकेज हाे रही है।
-रविंद्र भाटिया, पार्षद, वार्ड-10

टीम लगाई है : एक्सईएन

घराें में सप्लाई हाेने वाले पानी की पाइप लाइन की लीकेज की शिकायत मेरे पास आ चुकी है। ठीक करने के लिए टीम काे जिम्मेदारी साैंपी हुई है। शुक्रवार काे भी टीम लीकेज ठीक भी कर दी थी। जैसे ही शनिवार सुबह सप्लाई चली ताे लीकेज फिर से शुरू हाे गई। टीम काे निर्देश दिए हैं कि जल्द समस्या काे ठीक करे। -जगमाल सिंह, एक्सईएन, एचएसवीपी

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