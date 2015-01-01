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नियुक्ति:आईआईटी पासआउट आईपीएस शशांक कुमार सावन बने पानीपत के एसपी

पानीपत2 घंटे पहले
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  • देश के सर्वश्रेष्ठ जांच अफसरों में शामिल हैं शशांक

2010 में दिल्ली आईआईटी से पासआउट 2015 बेच के आईपीएस शशांक कुमार सावन को पानीपत एसपी लगाया गया है। बतौर एसपी उनकी कैथल के बाद यह दूसरी पोस्टिंग है। 10 माह से वे कैथल के एसपी थे। भाजपा नेता पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के सुसाइड केस में तत्कालीन एसपी मनीषा चौधरी पर केस दर्ज हुआ था। करीब 18 दिन से पद खाली था। वे बिहार के रहने वाले हैं।

हाल में ही उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए सम्मानित किया था। झज्जर एएसपी रहते हुए आईपीएस शशांक ने 2018 में नाबालिग बहनों से रेप के मामले में 6 दिन में जांच करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दोषी को उम्रकैद हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको देश के चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ पुलिस जांच अधिकारियों में शामिल किया था। मेडल देकर सम्मानित किया गया।

काउंटराें पर जमा नकद राशि व मीटर लगने में देरी के कारणाें की जांच शुरू

माॅडल टाउन सब डिविजन में गुरुवार दिनभर ऑडिट टीम रिकाॅर्ड खंगालने में लगी रही। टीम प्रमुख रूप से सब डिविजन के कैश काउंटराें पर आने वाली नकद राशि का मिलान कर रही है कि काउंटराें पर आने वाले कैश काे कर्मचारी सही समय पर जमा करवा रहे हैं या नहीं। आरटीजीएस व अन्य माध्यमाें से आने वाले बिजली बिलाें की भी जांच की जा रही है। ऑडिट में मुख्य रूप से बड़े कनेक्शनाें के बिल, एचपी कनेक्शन से संबंधित बिल घटे हैं या बढ़े हैं। लार्ज सप्लाई वाले बिजली कनेक्शनाें की बिलिंग सही हुई है या नहीं।

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