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तेजी से बढ़ रहा रिकवरी का आंकड़ा:पिछले तीन दिनाें में राेजाना एक की औसत से सिर्फ तीन पॉजिटिव मिले, 28 रिकवर हुए

पानीपतएक घंटा पहले
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  • बुधवार काे सिर्फ एक केस मिला और 5 केस रिकवर हुए

जिले में अब तेजी से रिकवरी का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं, नए केस लगातार घट रहे हैं। 11 जनवरी से 3 फरवरी तक एक बार भी काेराेना के नए केस दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिले में बुधवार काे सिर्फ एक नया केस मिला है। वहीं, 5 लाेगाें की काेराेना से रिकवरी हुई है। पिछले 3 दिनाें में एक की औसत से सिर्फ 3 नए केस मिले हैं, ताे वहीं 28 लाेग स्वस्थ हाेकर डिस्चार्ज हुए हैं।

31 जनवरी तक जिले में 61 केस एक्टिव थे। दाे दिनाें में रिकवरी बढ़ने के कारण एक्टिव केस 25 कम हाे गए हैं। जिले में अब मात्र 36 केस एक्टिव रह गए हैं, इनमें 50 प्रतिशत केसाें का इलाज हाेम आइसाेलेट में ही चल रहा है। बुधवार को 895 लाेगाें के काेराेना के सैंपल किए गए हैं। करीब 800 रिपाेर्ट का परिणाम आना बाकी है।

कुल केसाें का आंकड़ा 10 हजार 740 हुआ : जिले में अब तक 183607 लाेगाें के सैंपल हाे चुके हैं। जिले में कुल केसाें का आंकड़ा 10 हजार 740 तक पहुंच गया है। सीएमओं डाॅ. संतलाल वर्मा ने बताया कि जिले में बुधवार काे 5 लाेग डिस्चार्ज किए गए हैं, अब जिले की रिकवरी का आंकड़ा बढ़कर 10 हजार 549 हाे गया है। 2 केस अनट्रेस चल रहे हैं।

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