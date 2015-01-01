पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना वाॅरियर्स सम्मान समारोह:महामारी में डाॅक्टर ही हमारे सच्चे हमदर्द और इस लड़ाई को जीतने वाले योद्धा हैं : सांसद संंजय

पानीपतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
माेबाइल टीम के नाेडल अधिकारी डाॅ. ललित काे सम्मानित करते हुए।

स्काईलार्क में गुरुवार काे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना वाॅरियर्स सम्मान समारोह आयाेजित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद संजय भाटिया रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पानीपत के सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा एवं उनकी टीम एक टीम भावना से कार्य किया। विभाग एवं जिला जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है।

इस महामारी में डाॅक्टर हमारे सच्चे हमदर्द और इस लड़ाई को जीतने वाले योद्धा हैं। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी चिकित्सकों ने एक सैनिक की तरह काम किया है। पानीपत के स्वास्थ्य विभाग को एडवांस लाईफ सिस्टम से युक्त दो एंबुलेंस मिलेंगी। रिफाइनरी द्वारा पैसा भेज दिया गया है। सिविल सर्जन डाॅ. वर्मा ने कहा कि विगत 18 मार्च को पानीपत में पहला केस कोरोना का आया था, तब से लेकर अब तक सारा स्वास्थ्य जगत इस कोरोना की महामारी में योद्धा के रूप में लड़ रहा है।

हमारे जिला का रिकवरी रेट वर्तमान में 94 प्रतिशत तक आ गया है जोकि अच्छी बात है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि इसके केस बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबको इसके बचाव के रास्ते अपनाने हैं। इसमें कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉॅ. पंकज मुटनेजा ने कहा कि संकट के दौरान डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पुरे देश की सुरक्षा की है। वे सम्मान के हकदार है।

कार्यक्रम में जींद के सीएमओ स्व: डॉ. ललित गुप्ता और कुरूक्षेत्र के चिकित्सक डॉ. संधु जिन्होंने कोरोना की इस महामारी में अपनी जान गंवाई। उनके परिजनों को सांसद संजय भाटिया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनके अलावा डॉ. नवीन सुनेजा, डाॅ. ललित वर्मा, डॉ. सुधीर बत्रा, डाॅ. सुखदेव सिंह, डाॅ. विक्रांत, डाॅ. सुनील संडूजा, डाॅ. हरीश बत्रा, डाॅ. संजय जैन, एमएस डाॅ. आलोक जैन, डाॅ. विरेंदर ढांडा इत्यादि सहित पानीपत, सोनीपत और जींद के डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले चिकित्सकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन भी धारण किया गया। इस माैके पर डॉॅ. अर्चना गुप्ता, मेयर अवनीत कौर, आईएमए पानीपत के अध्यक्ष डाॅ. वेद प्रकाश माैजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें