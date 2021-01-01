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लापरवाही ने ली जान:पानीपत में रॉग साइड जा रही इनोवा ने दो बाइकों को मारी टक्कर; एक की मौत, तीन घायल

पानीपत43 मिनट पहले
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मृतक किशनपुरा का 28 वर्षीय TV मैकेनिक दीपक कुमार रविवार रात को अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक से घर लौट रहा था। - Dainik Bhaskar
मृतक किशनपुरा का 28 वर्षीय TV मैकेनिक दीपक कुमार रविवार रात को अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक से घर लौट रहा था।
  • चांदनी बाग थाना क्षेत्र के पट्‌टीकल्याणा के पास हुआ हादसा

चांदनी बाग थाना क्षेत्र के पट्‌टीकल्याणा गांव के पास रॉन्ग साइड जा रही एक इनोवा ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। राहगीरों ने सभी घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां, इलाज के दौरान किशनपुरा के TV मैकेनिक ने दम तोड़ दिया। जबकि, तीन का इलाज चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

किशनपुरा का 28 वर्षीय TV मैकेनिक दीपक कुमार रविवार रात को अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक से घर लौट रहा था। दूसरी बाइक पर उसने साथ पट्‌टीकल्याणा का संजीव व मनाना गांव का सुमित भी चल रहे थे। जब वह पट्‌टीकल्याणा गांव के पास पहुंचे तो सामने से रॉग साइड आ रहे इनोवा कार के चालक ने दोनों बाइकों में सीधी टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद चालक कार समेत भाग निकला। हादसे में दीपक के सिर में अधिक चोट लगी। राहगीरों ने सभी घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां देर रात दीपक की मौत हो गई। घायल संजीव के बयान पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है।

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