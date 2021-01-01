पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना अपडेट:काेराेना केसाें की रिकवरी रिकाॅर्ड 98 फीसदी, 0.58 प्रतिशत एक्टिव केस बचे, 7500 लोग घर पर हुए ठीक

पानीपत2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिले में दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 80 प्रतिशत कम मिले केस, रविवार काे 4 नए केस मिले ताे वहीं 1 केस रिकवर हुआ
  • कुल केसाें का आंकड़ा 10737 हुआ, इनमें 10521 रिकवर हाे चुके

जिले में एक ओर वैक्सीनेशन कार्यक्रम जाेर-शाेर से चल रहा है ताे दूसरी ओर काेराेना केसाें की रिकवरी रिकाॅर्ड 98 फीसदी के करीब पहुंच गई है। रविवार शाम तक जिले में 97.98 फीसदी केस रिकवर हाे चुके हैं। रविवार काे जिले में काेराेना के 4 नए केस मिले हैं ताे वहीं एक केस रिकवर हुआ है। कुल केसाें का आंकड़ा 10 हजार 737 पर पहुंच गया है। इसमें से 10 हजार 521 केस रिकवर हाे चुके हैं। अब सिर्फ 0.58 फीसदी एक्टिव केस बचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह अब तक की सबसे कम है।

अच्छी बात ये है कि इन एक्टिव केसाें में से 80 प्रतिशत केस घराें में ही हाेम अाइसाेलेट हैं। जिले में अब तक करीब साढ़े 7 हजार पाॅजिटिव केस घर पर रहकर ठीक हुए हैं। घर पर काेई माैत भी नहीं है। जनवरी में पिछले 21 दिनाें में 8 या उससे कम ही नए केस मिले हैं। इससे नए केसाें में दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 80 प्रतिशत तक कमी आई है। अब तक 153 लाेगाें की काेराेना से माैत हाे चुकी है।

पिछले 21 दिनाें में 8 या उससे कम ही नए केस मिले, अब तक हो चुकी है 153 लोगाें की मौत

नए केस कम
जिले में अब नए केसाें में 80 प्रतिशत कमी आई है। दिसंबर में जहां 1098 केस मिले थे वहीं, जनवरी में सिर्फ 223 केस मिले। इससे पहले जून-2020 में 138 केस मिले थे। जनवरी में रिकवरी ज्यादा हाेने के कारण जिले में लगातार एक्टिव केसाें में कमी आ रही है। अब सिर्फ 61 मरीजाें की ही इलाज घर पर चल रहा है। दाे केस अनट्रेस चल रहे हैं।

हाेम आइसाेलेशन का फायदा

सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा ने बताया कि जिले में हाेम आइसाेलेशन में रहे केसाें की रिकवरी 100 प्रतिशत रही है। हाेम आइसाेलेट मरीजाें में अभी तक एक भी मरीज की माैत नहीं हुई है। जिले के कुल केसाें में से अब तक करीब साढ़े 7 हजार मरीज हाेम आइसाेलेट रहे हैं। ये सब घर के माहाैल में ठीक हुए हैं।

सैंपलिंग में तेजी आई, लेकिन पाॅजिटिव रेट घटा

जिले में काेराेना के सैंपल लेने में बहुत तेजी आई है, लेकिन अब पाॅजिटिव रेट घट चुका है। अब एक प्रतिशत भी पाॅजिटिव रेट नहीं रहा। यानी पहले हर 100 केस में 6 से 15 प्रतिशत तक पाॅजिटिव केस मिलते थे। अब बमुश्किल एक केस मिल रहा है। अंतिम तीन महीनाें में जिले में 80 हजार से ज्यादा काेराेना संदिग्धाें के सैंपल लिए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser