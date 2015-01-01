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जिले में पहली बार:साहिबजादों की शहादत काे समर्पित कीर्तन दरबार सजा बच्चाें में भरे जाएंगे भक्ति भाव

पानीपतएक घंटा पहले
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समागम की तैयारियों को लेकर मीटिंग करते रामदास सिंह सभा के सदस्य।
  • 27 दिसंबर की शाम 6 से रात 10 बजे तक सजाया जाएगा दरबार
  • 2500 ज्यादा परिवाराें काे ऑनलाइन समागम से जाेड़ेगी सिख यूथ फेडरेशन

पानीपत में पहली बार 4 साहिबजादों की शहादत काे समर्पित महान कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। इसकी खास बात यह हाेगी कि विशेष रूप से बच्चाें में भक्ति भाव भरने के लिए 2500 से ज्यादा परिवाराें काे ऑनलाइन जाेड़ा जाएगा। काेविड-19 व ठिठुरती सर्दी में लाेग घराें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन परिवाराें के बच्चाें काे हमारे इतिहास की कहानियां ऑनलाइन सुनाई जाएंगी, ताकि वे साहिबजादों की शहादत पर गर्व करें और उन्हें जीवन में भी अपनाएं। ऐसे परिवाराें काे ऑनलाइन जाेड़ने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं कि बच्चाें काे घराें में कार्यक्रम से जाेड़ने के लिए तैयार रखें।

ऑनलाइन जुड़ने से गुरुद्वारे में काेविड-19 के मद्देनजर साेशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हाेगा और भक्ति भाव से जुड़ने की इच्छा रखने वाले परिवार व बच्चे भी इससे वंचित नहीं रहेंगे। माॅडल टाउन स्थित श्री गुरुद्वारा रामदास सिंह सभा में गुरुवार काे हुई बैठक में 27 दिसंबर (रविवार) की शाम 6 से रात 10 बजे तक हाेने वाले इस महान कीर्तन समागम काे विशेष रूप से मनाने की तैयारियाें काे अंतिम रूप दिया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक प्रधान गुरशरण सिंह बब्बू ने कहा कि समागम में कई सिख संगठनों का भी याेगदान रहेगा। इस अवसर पर जाेगिंद्र सिंह, गुरलाल सिंह, सरबजीत सिंह, दीपक, डिंपल व राजिंदर सिंह माैजूद रहे।

कार्यक्रम में बच्चाेंं से इतिहास के सवाल भी पूछे जाएंगे। जाे बच्चे सही जवाब देंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रधान बब्बू ने बताया कि आज भी हमारे बुजुर्ग 22 से 27 दिसंबर तक जमीन पर ही साेते हैं, ताकि साहिबजादों की शहादत काे वे याद करें।

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