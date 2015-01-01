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कोरोना का कहर:तीसरे दिन भी काेराेना से माैत, 49 नए केस मिले, माैताें का ग्राफ अगस्त के बराबर 1.31% पर आया

पानीपत2 दिन पहले
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  • 10 दिनाें में एक्टिव केस 152 से बढ़कर 268 तक हुए, 116 केस बढ़े, 4 की माैत भी हुई
  • 5 दिनाें में करीब 30 की औसत से 148 केस पाॅजिटिव

त्याेहारी सीजन पर बढ़ती लाेगाें की भीड़ के कारण जिले में एक बार फिर काेराेना केस बढ़ने लग गए है। जिले में पिछले 29 दिनाें में कभी 30 से ज्यादा केस नहीं मिले थे। लेकिन पिछले दाे दिनाें से जिले में 40 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। रिकवरी नए केसाें से आधी हाे चुकी है। माैताें का ग्राफ लगातार दाे महीनाें से घट रहा था। लगातार तीसरे दिन काेराेना से माैत हाेने से काेराेना की माैताें का ग्राफ अब फिर अगस्त के बराबर 1.31% पर आ गया है।

गुरुवार काे जिले में लगातार तीसरे दिन काेराेना से माैत हुई। समालखा की 56 वर्षीय महिला की काेराेना से जान गई। दूसरे दिन से भी काेराेना केस 40 से ज्यादा 49 नए केस मिले हैं। रिकवरी 4 गुणा कम हुई है यानी सिर्फ 12 लाेग ही गुरुवार काे ठीक हुए हैं। जिले में कुल केसाें का आंकड़ा 8159 तक पहुंच गया है। इसमें से 94.71 की रिकवरी यानी 7727 की हुई है। रिकवरी 10 दिन पहले जिले में 95.51 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। अब केस बढ़ने और रिकवरी कम हाेने से 94.71 तक रह गई है। जिले में 56 अनट्रेस भी चल रहे हैं। जिले में अब तक 107 लाेग काेराेना से हार चुके हैं।

5 दिनाें में 148 नए केस

पिछले महीने के 31 दिनाें में सिर्फ 631 नए केस मिले थे। जबकि नवंबर के 5 दिनाें में 148 केस सामने आ चुके हैं। जबकि रिकवरी सिर्फ 89 लाेगाें की हुई है। तीन दिनाें में 4 की माैत भी हुई है। पिछले 10 दिनाें में एक्टिव केस 152 से बढ़कर 268 तक पहुंच गया है।

इनकी हुई माैत

गुरुवार काे समालखा की 56 वर्षीय महिला की काेराेना से माैत हुई। उनका किसी अन्य बीमारी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। 28 अक्टूबर काे वह पाॅजिटिव मिली थीं। उनकाे बुखार था और सांस लेने में दिक्कत थी।

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