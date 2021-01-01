पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लव मैरिज का दुखद अंत:पानीपत में फांसी पर लटकी महिला, मां का आरोप- विधवा भाभी को साथ रखना चाहता था दामाद

पानीपतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
मृतक अंजली ने 3 साल पहले गांव के ही युवक से इंटरकास्ट लव मैरिज की थी।- फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
मृतक अंजली ने 3 साल पहले गांव के ही युवक से इंटरकास्ट लव मैरिज की थी।- फाइल फोटो।

समालखा के किवाना गांव में बुधवार को एक 23 साल की महिला ने फांसी लगाकर कथित खुदकुशी कर ली। मृतक की मां ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मां का आरोप है कि दामाद के अपनी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध थे। वो उसे अपने रखना चाहता था। इसलिए बेटी पर तलाक के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।

मृतका की मां गीता ने बताया कि उनकी बेटी अंजली ने 2017 में किवाना गांव के प्रवीण से कोर्ट में शादी की थी। इंटरकास्ट होने की वजह से पहले इसका विरोध हुआ, फिर बाद में दोनों के परिवार मान गए। गीता ने बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे प्रवीण ने उन्हें फोन पर अंजली की मौत की सूचना थी। गीता ने पति प्रवीण, उसकी मां बाला, बहन कविता, पिता मदन और भाभी पूनम के खिलाफ थाने में शिकायत दी है।

आरोप- भाभी को साथ रखने के लिए की हत्या
गीता ने बताया कि दो महीने पहले प्रवीण के भाई की मौत हो गई थी। आरोपी तभी से अंजली पर तलाक का दबाव बना रहा था। वह अपनी भाभी को साथ रखना चाहता था। उसके परिजन भी यही चाहते थे, लेकिन अंजली उसके साथ रहना चाहती थी। गीता ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे अंजली से वीडियो कॉल पर आखिरी बार बात हुई थी। तब भी वह प्रवीण द्वारा परेशान करने और जान से मारने की बात कह रही थी।

जमीन पर टिके थे अंजली के पैर
गीता ने बताया कि जब वह किवाना बेटी के घर पहुंची तो अंजली के गले में फंदा था और पैर जमीन पर टिके थे। ऐसे में अंजली के खुद फांसी लगाने पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में अंजली फंदे पर लटकी मिली, उस कमरे में एक शीशी भी पड़ी थी। आरोप है कि जहर देने के बाद अंजली को फांसी पर लटकाया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा
समालखा थाना प्रभारी ने बताया कि अंजली के परिजनों की तरफ से शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के असली कारण का पता लगेगा। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser