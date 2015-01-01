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मिलेगी भीड़ से निजात:इसराना में बनेगा नया बस स्टैंड, विधानसभा में मिली मंजूरी, जल्द होगा निर्माण शुरू

इसरानाएक घंटा पहले
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इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि द्वारा विधानसभा में इसराना बस स्टैंड बनाने के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने इसराना में नए बस स्टैंड को मंजूरी दी है। इसराना में फ्लाईओवर से पहले बस स्टैंड बनने से क्षेत्रवासियों को भीड़ से निजात मिलेगी। इसराना से सैकड़ों दैनिक यात्री स्कूल, काॅलेज और नाैकरी के लिए जाते हैं। बस स्टैंड न होने का कारण हाईवे पर खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। छात्रों को बसों के पीछे दौड़ कर बस पकड़नी पड़ती है। इसराना में बस स्टैंड बनने से दैनिक यात्रियों का राहत मिलेगी।

इसराना में पहले भी बना था बस स्टैंड, नेशनल हाईवे बनने पर हो गया कंडम

वर्ष 2003 में इसराना में तत्कालीन परिवहन मंत्री बलबीर पाल शाह द्वारा बस स्टैंड का उद‌्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया था। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे बनने के बाद यह बस स्टैंड पूरी तरह से कंडम हो गया था। यहां बसों को ठहराव ना होने से ग्रामिणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ती है।

क्षेत्र वासियों द्वारा कई बार प्रदेश सरकार को इसराना में नया बस स्टैंड बनाने के लिए गुहार लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं इसराना विधायक बलबीर वाल्मीकि ने दो बार इसराना विधान सभा इसराना बस स्टैंड का मुद्दा उठाया था। सीएम मनोहर लाल ने विधायक बलबीर वाल्मीकि से मतलौडा में किसी भी पंचायत से जमीन दिलाने की बात कह मतलौडा में भी बस स्टैंड का निर्माण कराने की बात कही है।

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