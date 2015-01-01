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लूट:बिना नंबर की बाइक पर बदमाशों ने युवती से मोबाइल फोन छीना

पानीपत43 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

मॉडल टाउन में बाल विकास स्कूल के पास बिना नंबर की बाइक पर आए दो बदमाशों ने घर के बाहर फोन पर बात कर रही युवती का मोबाइल लूट लिया और नहर की तरफ भाग गए। दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। युवती ने मॉडल टाउन थाने में अज्ञात के खिलाफ स्नेचिंग का केस दर्ज कराया है। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश रिकॉर्ड हो गए।

ईयर फोन लगा बात करते वक्त वारदात

शांति नगर में बाल विकास स्कूल के पास रहने वाली शिल्फा दुआ पुत्री देवराज दुआ रेलवे रोड पर नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे वह घर के बाहर गली में ईयरफोन लगाकर मोबाइल से बात कर रही थी। तभी पीछे से स्प्लेंडर बाइक पर दो बदमाश आए। पीछे बैठे बदमाश नेे झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। दोनों बाइक से भागने लगे तो युवती ने उनका पीछा किया, लेकिन वे बाइक की स्पीड बढ़ाकर नहर की तरफ भाग गए। उनकी बाइक पर नंबर नहीं था और वे मास्क भी नहीं लगाए थे। आरोपी सीसीटीवी में दिखे हैं।

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