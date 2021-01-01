पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पल्स पाेलियाे अभियान:जिले में पहले दिन पांच साल तक के 85 हजार 951 बच्चाें काे पिलाई गई पोलियोरोधी दवा

पानीपत2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पानीपत. पाेलियाे अभियान की शुरुअात करते डीसी धर्मेंद्र सिंह, सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा व अन्य। - Dainik Bhaskar
पानीपत. पाेलियाे अभियान की शुरुअात करते डीसी धर्मेंद्र सिंह, सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा व अन्य।
  • दो दिन और चलाया जाएगा बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का अभियान
  • तीन दिनों में 2 लाख 5 हजार 237 बच्चों को कवर किया जाएगा, 721 बूथ व 74 मोबाइल टीमें बनाई गई, 126 सुपरवाइजर लगाए गए हैं

सिविल अस्पताल में रविवार काे डीसी धर्मेंद्र सिंह और सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पाेलियाे अभियान की शुरूआत की। पहले दिन 5 साल तक के 85 हजार 951 बच्चाें काे पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। सीएमओ डॉ. संतलाल वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम तीन दिन तक चलेगा। इसके लिए 721 बूथ व 74 मोबाइल टीम बनाई गई है। 126 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 2 लाख 5 हजार 237 बच्चों को कवर किया जाएगा।

डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पोलियो ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को जीवन भर के लिए दिव्यांग बना देती है। अनेक मामलों में पोलियो के कारण छोटी उम्र के बच्चों की मौत भी हुई है। इसलिए इसे एक पुण्य का कार्य मानते हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी और समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता भी इस अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दें। इस माैके पर डिप्टी सीएमअओ डाॅ. नवीन सुनेजा, डाॅ. ललित वर्मा, एमएस डाॅ. अालाेक जैन, डिप्टी एमएस डाॅ. अमित पाेरिया सहित अन्य डाॅक्टर व कर्मचारी माैजूद रहे।

टीकाकरण में कोई भी लापरवाही ना बरतें

सीएमअओ डाॅ. संतलाल वर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, प्राचार्य व प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य व अध्यापक भी इस अभियान को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दें, ताकि एक भी बच्चा इस अभियान के दौरान पोलिया दवा लेने से वंचित न रहने पाए। अगर किसी बच्चे के अंदर विगत समय से शरीर के किसी भी अंग में सूनापन या कमजोरी महसूस हो तो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चैक करवा लें। साथ की साथ सैंपलिंग भी करवा लें। बच्चों के टीकाकरण में कोई भी लापरवाही ना बरतें। समय दर समय टीकाकरण जरूर करवाएं।

3215 बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की

समालखा | रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत समालखा क्षेत्र में 0-5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई। एसएमओ डॉ. संजय सिंह ने बताया कि पोलियो अभियान के तहत समालखा शहरी क्षेत्र में 35 टीमें लगाई गई, जिनमें 4 सुपरवाइजर व एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया। रविवार को 3215 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। जन भागीदारी और व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण ही देश के साथ-साथ प्रदेश भी पोलियो मुक्त बन पाया है। कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित न हो। इसलिए सावधानी बरतते हुए पोलियो की दवा पिलाई जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser