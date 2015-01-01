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शिकायतों का समाधान:बिजली निगम के खुले दरबार में पहुंची 17 शिकायतों में 11 का मौके पर कराया समाधान

पानीपतएक घंटा पहले
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पानीपत. सीजीआरएफ के खुले दरबार में शिकायत सुनते अधिकारी।फोटो | भास्कर
  • 6 शिकायतों को एसडीओ को भेज उपभोक्ताओं को डायरी नंबर के साथ रिसिविंग लेने के निर्देश

33 केवी सबस्टेशन मिनी सचिवालय के सभागार में गुरुवार को लगे खुले दरबार में चंडीगढ़ से पहुंचे अधिकारियों ने पानीपत के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) की ओर से लगे इस दरबार में 17 उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली से सम्बंदित समस्याओं को रखा। जिनमें से 11 का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकि बची 6 शिकायतों पर कार्रवाई कर अगले खुले दरबार में रिर्पोट पेश करने के लिए संबंधित एसडीओ को निर्देश दिए गए।

बिल व गलत रीडिंग से संबंधित ही ज्यादा शिकायतें

पहले की तरह इस बार भी खुले दरबार में सबसे ज्यादा शिकायत है गलत तो बिजली बिल बाय रीडिंग से संबंधित ही रही। इनके अलावा बिजली की तारों व मीटर बदलने की शिकायतें आई। सीजेआरएफ के चेयरमैन आरके शर्मा ने बताया कि इस बार उपभोक्ताओं की पिछली शिकायतों का भी फीडबैक लिया गया है। जो शिकायतें पेंडिंग हैं उनका जल्द से जल्द से समाधान कराने के निर्देश दिए गए। सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे अपनी शिकायतें एसडीओ को दें। उनसे शिकायतों के डेयरी नम्बर भी प्राप्त करें।

मीटर उतरवाने को 6 साल से खा रहा हूं धक्के

करीब 6 साल पहले बिजली निगम ने किसी ओर के नाम का मीटर मेरे मकान में लगा दिया। इसे उतरवाने के लिए केस तक किया। आज तक लड़ाई लड़ रहा हूं। कोर्ट का फैसला भी मेरे हक में आ चुका है। फिर भी मेरे घर से मीटर नहीं उतारा गया है। -ईश्वर चंद, तहसील कैंप।

कनेक्शन लेने पर पहला बिल मिला, वह भी गलत

14 सितम्बर को नया मीटर लगवाया था। मीटर लगवाने के बाद पहला बिल आया तो वो रीडिंग के हिसाब से न होकर एवरेज बेस पर था। उसको ठीक करवाने के लिए बिजली कार्यालयों के अनगिनत चक्कर काट चुका हूं, कोई समाधान नहीं हुआ। -बलबीर सिंह, सिद्धार्थ नगर।

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