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लूट की वारदात:इनोवा की खिड़की खुलवा चोर बोले- तुमने गाड़ी चढ़ा दी और ले गए मोबाइल

पानीपत2 घंटे पहले
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जीटी रोड पर रेलवे मोड़ के पास शनिवार शाम करीब 7:15 बजे शातिर दो चोर इनोवा कार से मोबाइल चुराकर ले गए। दोनों कार मालिक को रोककर हादसा करने की बात कह हड़काने लगे। फिर बातों में फंसाकर सीट से मोबाइल चुराकर संजय चौकी की तरफ भाग गए।

पीड़ित ने सिटी थाने में केस दर्ज कराया है। पिछले करीब डेढ़ माह में इस तरीके की यह 5वीं वारदात हुई है। गिरोह के बदमाशों ने सभी वारदातों को लाल बत्ती और संजय चौक के बीच में ही अंजाम दिया है। यह गिरोह पुलिस के काबू नहीं आ रहा है।

मॉडल टाउन के नारायण सिंह पार्क के पास रहने वाले 66 वर्षीय सुरेश गोयल पुत्र रामबिलास का इंश्योरेंस का काम है। उन्होंने बताया कि गोहाना मोड़ गोशाला मार्केट में उनका ऑफिस है। शनिवार शाम करीब 7:15 बजे वह इनोवा कार लेकर घर जा रहे थे।

रेलवे रोड मोड़ के पास भारी जाम था, जिसमें गाड़ी फंस गई। तभी एक युवक कंडेक्टर साइड में आया और जोर से शीशा खटखटाने लगा। तब उन्होंने शीशा नीचे कर दिया। युवक बोला कि आपने गाड़ी चढ़ा दी। तब गोयल उनको मना करने लगा। इतने में ही उसका दूसरा साथी ड्राइवर साइड का शीशा जोर-जोर से बजाने लगा। तब गोयल शीशा खोलकर उससे बातचीत करने लगा। बातों में फंसाकर युवक ने उनका मोबाइल चुरा लिया और दोनों भाग गए। तब वह सिटी थाना में गए और पुलिस को शिकायत दी।

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