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किसानों को वकीलों का साथ:पानीपत बार एसोसिएशन ने दिया किसान आंदोलन को समर्थन, सिंधु बॉर्डर हुए रवाना

पानीपत2 घंटे पहले
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पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे वकील। - Dainik Bhaskar
पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे वकील।
  • बस में बैठकर पानीपत टोल प्लाजा पहुंचे 50 से ज्यादा वकील, कृषि कानूनों को रद करने की मांग की

कृषि कानूनों के विरोध में पानीपत के L&T टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों को सोमवार को वकीलों का साथ मिला है। जिला बार एसोसिएशन ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देकर कृषि कानूनों को रद करने की मांग की। इसके बाद 50 से ज्यादा वकील एक बस में सवार होकर सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए।

दो महीने में एक दिन के गैप के बाद 29 जनवरी से पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों का धरना फिर से शुरू हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का भावुक वीडियो देख पहले से भी अधिक संख्या में पानीपत के किसानों के साथ हर वर्ग के लोग धरने पर पहुंच रहे हैं। धरने के साथ सिख यूथ एसोसिएशन ने अटूट लंगर भी शुरू कर दिया है।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेर सिंह खर्ब के नेतृत्व में सोमवार को 50 से अधिक वकील पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। शेर सिंह खर्ब ने कहा कि बीते दो माह से भी अधिक समय से अन्नदाता सड़कों पर है। किसानों को अपनी मांग पूरी कराने के लिए घर छोड़कर धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से कृषि कानूनों को तत्काल रद करके अन्नदाता को राहत देने की मांग की।

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