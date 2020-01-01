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हारेगा कोरोना:पानीपत को कोरोना वैक्सीन की 6 हजार डोज और मिली, अब तक 41% टारगेट हुआ अचीव

पानीपतएक घंटा पहले
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कल 10 सेंटरों पर हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। - Dainik Bhaskar
कल 10 सेंटरों पर हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका।
  • ​​​​​दूसरे चरण में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों का होना है वैक्सीनेशन
  • कल 10 सेंटरों पर हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका

पानीपत को कोरोना वैक्सीन की 6000 और डोज मिली हैं। इन डोज से दूसरे चरण में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हैल्थ वर्कर्स को दूसरा टीका लगाया जाएगा। अभी तक पानीपत वैक्सीनेशन के पहले चरण में 41% टारगेट अचीव कर चुका है। कल 10 सेंटरों पर हैल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। अब पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे चरण की तैयारी भी शुरू कर दी है।

पानीपत को पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए कोवीशील्ड की 6660 डोज मिली थी। अब पानीपत को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप मिली है। दूसरी खेप में भी कोवीशील्ड की ही वैक्सीन हैं। इस बार पानीपत को 6000 डोज प्राप्त हुई हैं। CMO डॉ. संतलाल वर्मा और वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉ. मनीष पाशी ने बताया कि दूसरे चरण में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद हैल्थ वर्कर्स को भी दूसरा टीका लगना है। पानीपत ने अभी तक 41% लक्ष्य प्राप्त किया है। उन्होंने दावा किया कि जनवरी के अंत तक सभी 6660 हैल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। जिसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा।

गुरुवार को इन 10 सेंटरों पर होगा वैक्सीनेशन

  • सिविल अस्पताल
  • सेक्टर-25 स्थित स्वास्थ्य केंद्र
  • अहर CHC
  • नौल्था CHC
  • समालखा अस्पताल
  • बापौली CHC
  • पार्क अस्पताल
  • छाबड़ा अस्पताल
  • सिग्नेस अस्पताल​
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