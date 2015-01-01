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समस्या निपटान को बैठक:15 जनवरी तक निपटाने होंगे बिजली चाेरी के लंबित मामले

पानीपतएक घंटा पहले
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बिजली अधिकारियों की मीटिंग चीफ इंजीनियर बीएस मान।
  • अाॅडिट टीम काे बताना हाेगा 5 साल से क्याें राेके हुए हैं काम

बिजली निगम अधिकारियाें काे अपने-अपने कार्यालय से संबंधित चाेरी के पेंडिंग केस 15 जनवरी तक हर हाल में निपटाने हाेंगे। वहीं 5 साल पुराने सभी प्रकार के लंबित केस ऑडिट में शामिल कराने हाेंगे। यह निर्देश उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के राेहतक मंडल के चीफ इंजीनियर वीएस मान ने दिए। 33 केवी सब स्टेशन मिनी सचिवालय के सभागार में हुई बैठक में बिजली अधिकरियाें काे उपभााेक्ताओं की समस्याओं काे निपटाने के सख्त निर्देश दिए।

इस अवसर एसई जेएस नारा, एक्सईएन सिटी संजीव कुमार शर्मा, एक्सईएन सब अर्बन नरेंद्र, एसडीओ माेहित दहिया, एसडीओ आदित्य कुंडू, एसडीओ अशाेक शर्मा, एसडीओ रामेंद्र मलिक, एसडीओ परविंद्र काैशल व एसडीओ जतिन जांगड़ा समेत अन्य माैजूद रहे।

चीफ इंजीनियर वीएस मान ने कहा कि जनवरी में फिर से मीटिंग हाेगी। आज की मीटिंग में जाे-जाे काम व जिम्मेदारियां साैंपी गई हैं, उनकाे सभी गंभीरता से लें। अगर काम में काेताही बरती गई ताे संबंधित अधिकारियाें काे अगली मीटिंग में स्पष्टीकरण देना हाेगा। उन्हाेंने कहा कि अब काम के तरीके बदलने चाहिए। सबसे बड़ी बात पेंडेंसी हर हाल में खत्म हाेनी चाहिए।

चीफ इंजीनियर मान ने सख्त टिप्पणी भी करते हुए कहा कि काम नहीं करने के 100 बहाने हाे सकते हैं। काम करने के लिए बस एक इरादा ही हाेना चाहिए। जाे अच्छा काम करेगा, वह सम्मान पाएगा और जाे लापरवाही बरतेगा वह विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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