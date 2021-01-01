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सुविधा मॉल में आग से 8 क्वार्टरों में आई दरारें:लोगों ने घरों से सामान निकाला बाहर, दिल्ली रूट 12 घंटे रहा बंद

पानीपतएक घंटा पहले
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पानीपत. गाेहाना माेड़ के निकट सुविधा स्टाेर में आग बुझाते फायर कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
पानीपत. गाेहाना माेड़ के निकट सुविधा स्टाेर में आग बुझाते फायर कर्मचारी।

गोहाना मोड स्थित तीन मंजिला माॅल में आग लगने से मॉल के पीछे स्थित मार्केटिंग बाेर्ड के डबल स्टाेरी क्वार्टर में दरारें आ गई। इस कारण बाेर्ड में कार्यरत नक्शा नवीस विजय सिंह, राज दाहिया सहित 8 क्वार्टरों में दरारें आ गई। क्वार्टर में रहने वाले लाेग इतना दहशत में आ गए कि उन्हाेंने घराें से सिलेंडर आदि सामान बाहर निकाल लिए।

वहीं, सेक्टर-11 के मकान नंबर-149 में रहने वाली अंजू बंसल ने बताया कि सुबह आठ बजे फायर कर्मियों ने मॉल के पीछे की दीवार तोड़कर फर्स्ट फ्लोर का पीछे का गेट खोला। गेट खुलते ही धुएं के गुबार छा गया। धुएं से उनका दम घुटने लगा। यह देख वह घर से बाहर निकले। पुलिस ने सेक्टर-11 स्थित सत्यप्रकाश, एडवोकेट विकास रुहल और संजय बंसल का मकान खाली करा दिया।

छत पर पहुंचती आग तो भड़कती, रखा था डीजल और सिलेंडर

गनीमत है कि आग माॅल की छत पर नहीं पहुंच सकी। छत पर जेनसेट था। जेनसेट के लिए 500 लीटर डीजल ड्रम में था। दाे रसाेई गैस के भरे सिलेंडर थे। अगर आग छत पर पहुंच जाती ताे बड़ा धमाका हाेता। बिल्डिंग भी धराशाई हाे सकती थी। जैसे ही फायरकर्मियाें काे इसकी जानकारी हुई उन्हाेंने आग काे दूसरी मंजिल पर ही काबू कर लिया।

दीवार में दरार आने के कारण मकान खाली किया

जीटी राेड गाेहाना माेड के निकट सुविधा स्टाेर में आग लगने के दाैरान पुलिस के आदेश पर मार्केट कमेटी बनाए गए मकानाें में दरार आने के दाैरान मकान से बच्चाें की कार सिर पर रखकर बाहर निकालती राज दहिया।

गोहाना मोड़ से दिल्ली रूट को किया बंद

आग बुझाने में दिक्कत न हो, इसलिए पुलिस ने रात को ही फ्लाईओवर के नीचे गोहाना मोड़ से दिल्ली रूट को बंद कर दिया। संजय चौक की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन गोहाना रोड पर भेजे गए। बुधवार दोपहर 2:30 बजे रूट को खोला गया। दिनभर जीटी रोड पर जाम लगा रहा।

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