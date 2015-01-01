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बदहाल सड़कें:सेक्टर-29 के बाईपास रोड के 3 पाॅइंट पर ही भरे गड्‌ढे, उद्यमी- अफसरों को जल्दी नहीं इसलिए यह हाल

पानीपतएक घंटा पहले
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इंडो फार्म हाउस मोड़ पर टूटी हुई सेक्टर-29 बाइपास रोड।

3 दिसंबर, नगर निगम के कमिश्नर डॉ. मनोज कुमार ने अफसरों के साथ दौरा किया तो औद्योगिक सेक्टरों में सुधार की उम्मीद जगी। कमिश्नर के सामने सेक्टर-29 बाईपास रोड की मरम्मत के बड़े दावे किए। कमिश्नर ने अच्छी क्वालिटी का काम करने को कहा था। अफसरों ने क्वालिटी तो दूर टाइल से गड्ढे भरने का जो काम शुरू कराया, तीन पाॅइंट पर गड्ढे भरने के बाद बंद कर दिया।

कमिश्नर ने 15 दिनों में काम करने का भरोसा दिया था, जिसकी समय-सीमा आज पूरी हो रही है, लेकिन स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है। डेज होटल से जीटी रोड तक सड़क चलने लायक नहीं है। यहां से गुजरने वाले उद्यमी कहते हैं कि पब्लिक बेशक परेशान हो, लेकिन अफसरों को कोई जल्दीबाजी नहीं है।

इसलिए, मरम्मत तक नहीं हो रही है। जबकि यह औद्योगिक हब की मुख्य सड़क है। एचसीसीआई के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने कहा कि जो दिख रहा है, वही सिस्टम की सच्चाई है। किसी को कुछ कहने की जरूरत कहां है। यह हैरानी की बात है जो उद्योग जगत सरकार को इतना रेवेन्यू दे रहा है, उसे एक अच्छी सड़क तक उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम है।

एसई बोले- आज से फिर शुरू होगी मरम्मत
नगर निगम के एसई रमेश शर्मा ने दावा किया कि आज से फिर से मरम्मत शुरू होगी और हर उस पाॅइंट की मरम्मत होगी, जहां-जहां जरूरत है। उन्होंने कहा कि जेई के घर में काम था, इसलिए काम कंटीन्यू नहीं हो सका। एसई ने कहा कि बीच में कई सरकारी छुट्टी की वजह से 15 दिन लग गए।

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