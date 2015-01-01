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  • Railway Is Starting The Facility Of Transporting Passengers' Luggage To The Train And Home Through The BoW App, Will Pay The Fee

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सुविधा:बीओडब्ल्यू एप के माध्यम से यात्रियाें का लगेज ट्रेन और घर तक पहुंचाने की सुविधा शुरू कर रहा रेलवे

पानीपतएक घंटा पहले
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  • बैग ऑन व्हील सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियाें काे स्मार्ट फाेन में बीओडब्ल्यू एप डाउनलोड करना होगा

एयरपाेर्ट की तर्ज पर अब रेलवे भी यात्रियाें काे सामान घर से लेकर ट्रेन तक और ट्रेन से लेकर घर तक पहुंचाने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने इस सुविधा का नाम बैग्स ऑन व्हील्स रखा है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियाें काे शुल्क अदा करना पड़ेगा। इसके लिए यात्रियाें काे अपने स्मार्ट फाेन में बीओडब्ल्यू एप डाउनलोड करना होगा।

घर से सामान लाकर बोगी में चढ़ाने की जिम्मेदारी होगी

इस सुविधा के शुरू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। उन्हें सामान अपने साथ न ही लानेे की जरूरत पड़ेगी और न ही ले जाने की। यह सुविधा भारतीय रेलवे एप पर आधारित बैग्स ऑन व्हील्स सेवा के जरिए देगा। इस सेवा के अंतर्गत यात्री को बीओडब्ल्यू एप पर सफर और सामान का ब्यौरा दर्ज कराना होगा।

साथ ही पीएनआर नंबर भी बताना होगा। बाकी घर से सामान लाकर बोगी में चढ़ाने की जिम्मेदारी कंपनी के कर्मचारी की होगी। इस प्लान को मंडल वाइज शुरू करने की तैयारी रेलवे कर रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष तक यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर रेलवे और कंपनी के बीच चर्चा चल रही है। रेलवे को उम्मीद है कि इस योजना से रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

दूसरे फेज में मिलेगी सभी स्टेशनों पर सुविधा

रेलवे के प्रवक्ता अजय ने बताया कि भारतीय रेलवे इसके लिए कंपनी को सालाना किराए पर लाइसेंस देगी। डाेर टू डोर यह सेवा प्रथम चरण में दिल्ली और आसपास के जिलों में शुरू करने पर िवचार किया जा रहा है। प्रथम चरण सफल होने पर बाकी स्टेशनों पर भी यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। सुविधा के लिए शुल्क देना हेागा।

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