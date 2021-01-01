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अच्छी खबर:दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए विभागों से मांगा रिकॉर्ड, इस माह तीसरे सप्ताह से शुरू हाेने की उम्मीद

पानीपत2 घंटे पहले
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  • वैक्सीन की दूसरी खेप आने के बाद विभाग ने दूसरे चरण और दूसरी डोज की तैयारी की शुरू
  • अबतक 3265 काे लग चुकी वैक्सीन, 50.53 फीसदी काे लगाना बाकी

पानीपत में पिछले दाे दिनाें से काेराेना वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद है ताे वहीं अगले दाे दिन(साेमवार और मंगलवार) भी बंद रहेगा। क्याेंकि तीन दिवसीय राष्ट्रीय पाेलियाे दिवस कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें 5 साल तक के बच्चाें काे पाेलियाे ड्राॅप्स िपलाई जा रही है। इस कारण वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद हैं।

ताे वही विभाग के पास बीते बुधवार काे वैक्सीन की दूसरी खेप आने के बाद विभाग ने दूसरे चरण और दूसरी डाेज की तैयारी शुरू कर दी हैं। 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 10 दिन वैक्सीनेशन चला है। इसमें 3265 काे टीका लगाया गया है। अभी कुल हेल्थ वर्करों के हिसाब से 49.47 फीसदी काे ही टीका लगा है। करीब 50.53 फीसदी काे टीका लगाया जाना है।

16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 10 दिन वैक्सीनेशन चला, इस दौरान 49.47 फीसदी काे ही लगा टीका

पहला चरण

वैक्सीनेशन के पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्करों काे डाेज लग रही है। इसके बाद दूसरे चरण में प्रशासनिक अधिकारियाें, पुलिस के जवान व अन्य सरकारी कर्मचारियों का टीका लगाया जाना है। इसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी संबंधित विभाग से लाभार्थियों की सूची मांगी है। जिले में फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हाे सकता है।

दूसरा चरण

जिन फ्रंटलाइन वर्करों काे पहले चरण के पहले दिन वैक्सीन लगी थी, उन सभी काे 28 दिन बाद यानी 12 फरवरी काे टीका लगवाना हाेगा। जिनकाे 18 काे लगा उनकाे 14 फरवरी काे दूसरी डाेज लगेगी। इस तरह पहली डाेज वालाें काे दूसरी डाेज 28 दिनाें के बाद लगनी है। इसके लिए विभाग से उनके मोबाइल पर मैसेज भी जाएगा।

पहले चरण का अब तक का रिकाॅर्ड

{सेंटर बनाए : 63

लक्ष्य रखा था : 5880

वैक्सीन लगी : 3265

वैक्सीन% : 56.04%

कुल हेल्थ वर्कर : 6660

टारगेट पुरा हुआ : 49.47%

वैक्सीन की सेफ्टी पर एक्सपर्ट का जवाब

सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा ने बताया कि किसी भी वैक्सीन से साइड इफेक्ट के 5-10% मामले सामान्य बात है। कोरोना वैक्सीन में यह सबसे कम 0.18% है। इसके बावजूद फ्रंटलाइन वर्करों में वैक्सीन लगवाने काे लेकर उत्साह कम है। मैंने खुद 16 जनवरी काे दूसरे नंबर पर टीका लगवाया था। 15 दिन बीत जाने के बाद काेई साइड इफेक्ट नहीं हैं। वर्करों काे आगे आकर टीका लगवाना चाहिए।

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