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परेशानी:तीन फीट से ज्यादा पानी जमा हाेने पर बंद हुआ असंध राेड रेलवे अंडरपास का रास्ता

पानीपत ​​​​​​​2 घंटे पहले
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  • असंध राेड नाला और सीवर जाम हाेने से भरा अंडरपास में पानी

असंध राेड रेलवे अंडर पास में बिना बारिश के ही 3 फुट से ज्यादा गंदा पानी जमा हाेने से लाेगाें की परेशानी बढ़ गई हैं। जिन्हें अपने छाेटे-माेटे कामाें के लिए राेजाना शहर व माॅडल टाउन में आना जाना पड़ता है, सबसे ज्यादा परेशानी ताे उन्हीं की बढ़ गई है। अब मजबूरी में लाेगाें काे या ताे गंदे पानी से ही गुजरना पड़ता है या फिर असंध राेड रेलवे पुल के ऊपर से आना-जाना करना पड़ता है। अंडरपास में गंदा पानी किसान भवन के सामने वाला नाला व सीवर जाम हाेने से जमा हुआ है।

क्षेत्रवासी नवीन, राजू, पवन व संदीप का कहना है कि उनकी किसान भवन के आसपास की मार्केट में दुकानें हैं। सामान लेने के लिए शहर की ओर आना जाना करना पड़ता है, ऐसे में मजबूरी में पानी से गुजरना पड़ता है। इस पर नगर निगम के कार्यकारी मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर का कहना है कि यह पानी सीवर जाम हाेने से जमा हुआ है। इसे साेमवार काे साफ कराई जाएगा।

इधर, चांदनी बाग थाना के सामने खाेदी सड़क

अमरुत के तहत सीवर लाइन डालने के लिए चांदनी बाग थाना के सामने सड़क पर गहरे गड्ढ़े खाेद दिए हैं। ठेकेदार आयुष बंसल का कहना है कि रिसालु राेड पर सीवर लाइन डालने का काम पूरा हाे गया है। इसे कनेक्टिविटी देने के लिए मैन हाेल बनाया जाना है। इसके लिए ही चांदनी बाग थाना के सामने सड़क खाेदी गई है। यह काम 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।

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