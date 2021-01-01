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रेलवे स्टेशन पर हुई वारदात, आराेपी फरार:मालगोदाम के पास दवाइयों के सेल्समैन को बदमाशों ने पीटा, लूटे 8700 रुपए

पानीपत2 घंटे पहले
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  • एक बदमाश ने सेल्समैन की कनपटी पर लगा दी थी देसी पिस्तौल
  • पीड़ित ट्रेन से उतरकर पैदल जा रहा था घर

पानीपत रेलवे स्टेशन के माल गाेदाम के पास शनिवार रात काे 4 बदमाशाें ने दवाइयाें के सेल्समैन से 8700 रुपए लूट लिए। विराेध करने पर एक बदमाश ने सैल्समैन की कनपटी पर पिस्ताैल लगा दी। बदमाशाें ने उसे डंडाें से पीटा।

पीड़ित स्वराज एक्सप्रेस से उतरकर स्टेशन के बाहर आ रहा था। जीआरपी केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वार्ड-11 स्थित सैनी काॅलाेनी के रहने वाले अमित ने बताया कि वह श्रीबाला जी डिस्टीब्यूटर्स में दवाइयों की सेल्समैन है। शुक्रवार काे अमृतसर में डीलर के पास चेक लेने गया था। शनिवार काे लुधियाना में कलेक्शन करना था। कलेक्शन पूरा नहीं हाे सका। वह शनिवार शाम काे लुधियाना से पानीपत के लिए स्वराज एक्सप्रेस में सवार हाे गया।

ट्रेन रात 8 बजे पानीपत स्टेशन के प्लेटफाॅर्म नंबर-2 पर पहुंच गई। पीड़ित ने बताया कि उसका काेच इंजन के ठीक पीछे था। इसलिए वह ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन पार कर मालगाेदाम की तरफ आ गया। वह जैसे ही माल गाेदाम के पास पहुंचा। तभी वहां 4 बदमाश आ गए। एक बदमाश ने पिस्ताैल कनपटी पर लगा दी। हाथ से बैग छीन लिया। जेब से पर्स निकाल लिया। विराेध करने पर बदमाशाें ने डंडाें से पीटना शुरू कर दिया।

बदमाशाें ने उसके सामने ही बैग की तलाशी ले ली। बैग में कलेक्शन के 7300 रुपए थे। जिन्हें बदमाशाें ने निकाल लिए। उसके बाद बदमाश भाग गए। पर्स में 1400 रुपए, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था। जीआरपी एसएचओ मंजीत ने बताया कि केस दर्ज कर बदमाशाें की तलाश शुरू कर दी है।

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