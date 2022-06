Hindi News

Siddhu Musewala । Google Top Trending । Google Search । Punjabi Singer Death

गूगल सर्च में TOP सिद्धू मूसेवाला: 7 दिनों में 151 देशों और भारत के सभी राज्यों में किया सबसे ज्यादा सर्च

अमन वर्मा/पानीपत 8 मिनट पहले



पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले रविवार को पंजाब के जवाहरके गांव में गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। हत्या के एक सप्ताह बाद भी सिद्धू मूसेवाला गूगल सर्च में भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में ट्रेंडिंग में हैं।

गूगल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में सिद्धू मूसेवाला को दुनिया के 151 देशों में सर्च किया गया। इनमें से 19 देश ऐसे हैं जहां इंटरनेट यूजर्स के मुकाबले सर्च प्रतिशत 1 से लेकर 100 फीसदी तक रही है। अन्य 132 देशों में सर्च प्रतिशत 1 फीसदी से नीचे है। सर्च में 100 प्रतिशत स्कोर के साथ पाकिस्तान सबसे टॉप पर हैं। वहीं भारत में सर्च स्कोर 88 फीसदी है।

वहीं भारत की बात करें तो देश के सभी राज्यों में सिद्धू मूसेवाला सर्च ट्रेंडिंग में हैं। ट्रेंडिंग में पंजाब में 100, चंडीगढ़ में 88, हिमाचल 79 और हरियाणा में 56 फीसदी स्कोर है। सबसे कम स्कोर मिजोरम और केरल में 2 फीसदी है। वहीं आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 3 फीसदी का स्कोर है।

टॉप 3 में मूसेवाला के दो गाने ट्रेंडिंग में

U-ट्यूब टॉप थ्री में सिद्धू मूसेवाला के दो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सिद्धू का 'LEVELS' गाना पहले और 'THE LAST RIDE' गाना तीसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में है। इन गानों के अलावा सिद्धू मूसेवाला के पहले के गानों के व्यू लगातार बढ़ रहे हैं। 29 मई को मूसेवाला की हत्या के दिन 'THE LAST RIDE' गाना 8वें नंबर था। वहीं, उनके सोशल मीडिया पर चल रहे सभी वेरिफाइड पेज के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं।