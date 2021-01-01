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मौसम:20.4 डिग्री पहुंचा तापमान, 3 से 5 फरवरी तक बूंदाबांदी के आसार

पानीपत2 घंटे पहले
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  • तापमान में आ सकती है 2 से 3 डिग्री तक गिरावट

विंड पैटर्न में बदलाव और हवाओं की रफ्तार कम होने से रविवार को राहत मिल गई। दिन का तापमान 20.4 डिग्री तक पहुंच गया। जो शनिवार के मुकाबले 2.1 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर के कारण 2 फरवरी की रात से मौसम में बदलाव हो सकता है। 3 से 5 फरवरी तक बूंदाबांदी संभावित है।

अरब सागर से मिली नमी और जम्मू एंड कश्मीर की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 24 जनवरी से मौसम ने करवट ले ली थी। कड़ाके की ठंड ने फिर से दस्तक दे दी थी। 15 किमी की रफ्तार से उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने लगीं। इन हवाओं के साथ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में आ गया।

इन हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। इन हवाओं का शनिवार तक चलना जारी रहा। शनिवार देर रात से हवाओं का रुख बदल गया। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं को चलना बंद हो गया। रविवार सुबह से आसमान साफ रहा। धूप खिल आई। रविवार को अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया।

वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. डीपी दुबे ने बताया कि अफगानिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर की ओर पश्चिमी विक्षोभ मूव हो रहा है। इसका असर 2 फरवरी की रात से दिखना शुरू हो जाएगा। इस कारण 3 से 5 फरवरी तक बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी भी संभावित है। इससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आ सकती है।

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