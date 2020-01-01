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पानीपत में श्रमिक की हत्या:किरायेदार श्रमिक की गला रेतकर हत्या, केस दर्ज

पानीपतएक घंटा पहले
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मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर की वारदात। - Dainik Bhaskar
मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर की वारदात।
  • मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर की वारदात

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में किरायेदार श्रमिक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह साथी श्रमिकों ने शव देखकर मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

अर्जुन नगर में किराये पर रहने वाल जगरूप पास स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। जगरूप पिछले ढाई महीने से अर्जुन नगर में रहने आया था। मंगलवार सुबह को साथी श्रमिक उठे तो जगरूप का कमरा खुला मिला। अंदर देखा ताे वह लहूलुहान हालत में मृत पड़ा था। श्रमिकों ने मकान मालिका और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। बुधवार देर रात तक भी मृतक के परिजन पानीपत नहीं पहुंच सके।

UP के शाहजहांपुर का रहने वाला है मृतक
मॉडल टाउन थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक जगरूप मूलरूप से UP के शाहजहांपुर का रहने वाला है। परिजनों ने गुरुवार तक आने की बात कही है। जानकारी में पता चला कि मृतक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। जिस कारण पत्नी उससे अलग रहती है। अभी अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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