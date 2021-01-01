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  • Tenders Have Been Filled By 2 Agencies To Provide And Install New Street Lights, Old Ones From The Main Roads Of The City

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9850 नई स्ट्रीट लगाने की प्लानिंग तैयार:शहर की मुख्य सड़काें से पुरानी उतारकर लगाई जाएंगी नई स्ट्रीट लाइट, सामान उपलब्ध कराने और लगाने के लिए 2 एजेंसियों ने भरे हैं टेंडर

पानीपत2 घंटे पहले
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सेक्टर 29 बाईपास पर एक रो में लगीं स्ट्रीट लाइट, जोकि खराब पड़ी हैं। - Dainik Bhaskar
सेक्टर 29 बाईपास पर एक रो में लगीं स्ट्रीट लाइट, जोकि खराब पड़ी हैं।
  • शहर की 10 प्रमुख सड़कें चिह्नित, जहां पर सबसे पहले लगाई जाएंगी नई लाइटें
  • जहां भी लगेंगी, एक साथ लगेंगी नई स्ट्रीट लाइटें, ताकि मरम्मत सिस्टम आसान हो

शहर में 9940 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम 10 दिनों के अंदर शुरू होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि शहर की मुख्य सड़कों से पुरानी उतारकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम की मेयर, पार्षद और अफसरों ने बड़ा फैसला लिया है कि जहां भी नई लाइटें लगेंगी एक लाइन में लगेंगी।

इसके लिए पहले चरण में शहर की 10 मुख्य सड़कों को चिह्नित किया गया है। जहां पर सबसे पहले नई स्ट्रीट लाइटें लगेगी। साथ ही अगर किसी कॉलोनी में चार-पांच लाइटें बंद या खराब पड़ी हैं तो उसकी जगह सड़कों से उतारी गई पुरानी लाइटें लगाई जाएंगी। मेंटेनेंस सिस्टम को बेहतर और आसान बनाने के लिए पार्षदों ने यह फैसला लिया है।

अगर किसी कॉलोनी में चार-पांच लाइटें बंद या खराब पड़ी हैं तो उसकी जगह सड़कों से उतारी गई पुरानी लाइटें लगाई जाएंगी

ये हैं वे दस सड़कें
1. असंध राेड पर लाल बत्ती चाैक से असंध राेड नाका चाैकी।
2. राम लाल चाैक से लाल टंकी मार्केट हाेते हुए रविंद्रा अस्पताल से आठ मरला चाैक।
3. गाेहाना राेड पर जीटी राेड से दिल्ली पैरलल नहर तक।
4. जाटल राेड पर जीटी राेड से साैंदापुर चाैक तक।
5. सनाैली राेड पर संजय चाैक से मार्बल मार्केट तक।
6. बबैल नाका से चांदनी बाग थाना के पास हाेते हुए सेक्टर-25 व सेक्टर-29 बाईपास राेड से जीटी राेड तक।
7. बबैल राेड पर बलजीत नगर चाैकी से गुरुनानक पुरा चाैक तक।
8. बरसत राेड पर जीटी राेड से नूरवाला तक।
9. तहसील कैंप राेड।
10. सुखदेव नगर राेड व स्काईलार्क से सालार गंज गेट तक।

दो एजेंसियों ने भरे हैं टेंडर, एक को दिया जाएगा वर्क ऑर्डर

लाइटाें काे लगाने में प्रयाेग हाेने वाला फिटिंग का सामान खरीदने व लाइट लगाने के लिए 1.66 कराेड़ रुपए का टेंडर लगाया है। इसमें 2 फर्माें ने टेंडर भर दिया है। शहर की सड़काें, चाैक-चाैराहाें व गली-माेहल्लाें काे राेशन करने के लिए 2 करोड़ रुपए में 9940 नई एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीदी गई हैं। फिटिंग सामान खरीदारी के लिए अलग से टेंडर लगाया गया है।

नई लाइट लगाने की 4 प्लानिंग

एक लाइन में लगने से मरम्मत में हाेगी आसानी

किसी भी सड़क पर एक लाइन में लगी लाइटाें की सूची अलग से तैयार हाेगी। इनमें से काेई भी एक लाइट खराब हुई ताे उसे ठीक करने से कंपनी व ठेकेदार मुकर नहीं सकेगा।

अलग स्विच नहीं हाेंगे

लंबी लाइन में लगी सभी लाइटाें काे एक ही सर्किट के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जाएगी। जगह-जगह लगने वाले अलग-अलग स्विच खत्म किए जाएंगे।

अच्छी लगेगी सड़क
जितने भी सड़कें नई लाइट लगाने के लिए शामिल की जाएंगी, उनमें एक समान क्वालिटी व राेशनी देने वाली लाइट लगने के बाद वे सुंदर भी लगेंगी।

छाेटी सड़काें का अंधेरा भी मिटेगा

​​​​​​​जिन छाेटी सड़काें या चाैक चाैराहाें पर लाइट नहीं हैं या पुरानी खराब पड़ी हैं ताे एेसी जगहाें पर मुख्य सड़काें से उतारी गई पुरानी ठीक लाइटाें काे लगा दिया जाएगा। इस तरह इन सड़काें का भी अंधेरा मिटेगा।

इसी सप्ताह काम शुरू हाेने की उम्मीद : एक्सईएन

​​​​​​​शहर में नई स्ट्रीट लाइट लगाने व सामान उपलब्ध कराने के लिए निकाले गए टेंडर में 2 बिड आई हैं। अगर सभी औपचारिकताएं पूरी हुई ताे इसी सप्ताह में नई लाइट लगाने का काम शुरू हा़े जाएगा। सभी पार्षदाें से भी उम्मीद है कि काम में पूरा सहयाेग करेंगे।
-नवीन कुमार, एक्सईएन, नगर निगम, पानीपत।

सभी पार्षदाें की बनी है सहमति

नई प्लानिंग के तहत एक लइान में लाइट लगने पर सभी पार्षदाें की सहमति मिल गई है। सामान खरीदने व लाइट लगाने के लिए निकाले टेंडर में 2 बिड आने से विशेष मंजूरी के लिए पार्षदाें से सहयाेग मांगा है।
-अवनीत काैर, मेयर, नगर निगम

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