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हत्या के मामला:छात्र की हत्या में रैकी कर सीढ़ी उपलब्ध कराने वाला आरोपी काबू

पानीपत2 घंटे पहले
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  • बाइक, दो मोबाइल, खून से सने कपड़े बरामद

कुटानी रोड पर राजीव कॉलोनी में 10वीं पास छात्र 18 वर्षीय सुहेल की हत्या के मामले में किला पुलिस ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीर पुत्र सजाउद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने कलंदर चौक के पास वार्ड-11 निवासी सुहेल अहमद और गौतम उर्फ गोमसी के साथ मिलकर हत्या के लिए बाइक से रैकी की थी।

इसमें वह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। रैकी के बाद आरोपी समीर ने ही अहमद व गौतम को सीढ़ी उपलब्ध कराई थी। जिसकी मदद से वह छात्र की छत पर पहुंचे और हत्या कर दी थी। आरोपी समीर मूलरूप से यूपी के बागपत जिले के गांव खेकड़ा का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको जेल भेज दिया।

पुलिस रिमांड के दौरान सुहैल अहमद से वारदात में इस्तेमाल बाइक, लूटी गई केटीएम बाइक, थैला, चाकू, खून साफ करने वाला तोलिया व खून से सने अहमद के कपड़े और आरोपी गौतम से लूटे गए दो मोबाइल, चार्जर, एक हजार रुपए व खून से सना तकिया व खून लगे गौतम के कपड़े बरामद किए गए।

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