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पानीपत की सड़कों पर झपटमार:NHBC में घर के बाहर खड़ी महिला की बाली झपटकर भागा बदमाश

पानीपतएक घंटा पहले
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घर के बाहर खड़ी महिला से बाइक सवार बदमाश बाली झपटकर भाग गया। - Dainik Bhaskar
घर के बाहर खड़ी महिला से बाइक सवार बदमाश बाली झपटकर भाग गया।
  • ​​​​​​चांदनी बाग थाना क्षेत्र की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में की वारदात
  • परसो पीर कॉलोनी में दवा कारोबारी की पत्नी से लूटी थी चेन-बाली

पानीपत में बदमाश घर में घुसकर और घर के बाहर खड़ी महिलाओं से चेन व बाली लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चांदनी बाग थाना क्षेत्र की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (NHBC) में अपने घर के बाहर खड़ी महिला से बाइक सवार बदमाश बाली झपटकर भाग गया। जब तक महिला कुछ समझ पाती बदमाश दूर निकल गया। महिला के बेटे ने थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के संजय बरेजा ने बताया कि उनका गारमेंट्स का काम है। मंगलवार दिन के करीब दो बजे उनकी माता वर्षा रानी घर के बाहर धूप सेंकते हुए पड़ोसी महिला से बात कर रही थी। तभी पीछे से बाइक पर एक बदमाश आया और चलते-चलते ही उनकी मां के कान से बाली झपट ली। बाली खुलने से महिला का कान तो बच गया, लेकिन बदमाश बाली लेकर भाग निकला। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्‌ठा हुए, जब तक बदमाश जा चुका था। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। पुलिस CCTV फुटेज में बदमाश को तलाश कर रही है।

पीर कॉलोनी में घर में घुसकर महिला से लूटी थी चेन और बाली
इससे पहले सोमवार को किला थाना क्षेत्र की पीर कॉलोनी में बदमाश ने घर में घुसकर दवा कारोबारी की पत्नी पर हमला करके चेन और बाली लूट ली थी। पीड़िता सत्यरानी ने बताया कि बदमाश उनके यहां राजमिस्त्री का काम कर चुका है। अकेली पाकर बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया।

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