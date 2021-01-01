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सहयाेग का भरोसा:फैक्ट्री में घायल मैकेनिक के इलाज में मालिक ने सहयाेग करने का दिया आश्वासन

पानीपत2 घंटे पहले
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संजय चौक के पास अमोलक हैंडलूम में मशीन ठीक करते समय घायल हुए मैकेनिक का फैक्ट्री मालिक ने इलाज कराने में हर तरह से सहयाेग का भरोसा दिलाया है। फैक्ट्री मालिक हरदेव अमोलक का कहना है कि जो मैकेनिक मशीन पर काम करते समय घायल हुआ है, वह हमारा कर्मचारी भी नहीं है।

वह सिर्फ ठेके लेकर ही काम करता है। फैक्ट्री की मशीन जब भी खराब हाेती है या मरम्मत की जरूरत हाेती है, उसी समय ही उसे बुलाया जाता है। इसके बाद भी हम घायल मैकेनिक का हर तरह से इलाज में सहयोग करने को तैयार हैं।

घायल मैकेनिक सुरेंद्र के परिजन जाे भी आराेप लगा रहे हैं, वह बेबुनियाद हैं। वहीं घायल मैकेनिक सुरेंद्र के परिजनाें का आराेप है कि फैक्ट्री मालिक अब सहयोग नहीं कर रहे हैं। परिजनाें ने इस बारे में सिटी थाना में भी शिकायत दी है।

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